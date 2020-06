Majitelia prevádzok v centre Košíc majú hlavu v smútku: Toto všetko nám na terasách zakázali

Sú pohoršení! V najbližších dňoch sa má počasie umúdriť, čo mnohých ľudí priláka na terasy.

Majitelia takýchto prevádzok v centre Košíc ale majú vrásky na čele. Kým sa ostatné mestá môžu pýšiť živými letnými posedeniami, podľa nových pravidiel sa v centre meropoly východu zakazujú na terasách používať drevené lavice, kvetináče, sudy, reklamné pútače, alebo ich prikrývať počas noci. Zároveň si musia využívanú plochu vyznačiť predpísanými klincami, ktoré musia zatĺcť do podlahy.

Podľa tzv. generelu, ktorý reguluje umiestňovanie prvkov na území Mestskej pamiatkovej rezervácie, musia majitelia prevádzok s terasami stiahnuť viaceré vybavenie, za ktoré zaplatili tisícky eur. Jeden z majiteľov a zástupca Komory reštaurácií Košice -Turizmus Peter Škripko hovorí, že mesto im v úvode roka zaslalo list s novými pravidlami mestského sedenia.

„Odporúčania zmenili na zákazy. Obmedzili nás v používaní drevených lavíc, kvetináčov, reklamných ,áčiek‘ i sudov. Sedenie v noci nesmieme prikrývať. Zároveň nám kázali pribiť klince do dlažby, aby sme nimi ohraničili územie, ktoré máme zaplatené,” povedal Škripko. Podľa jeho slov sú mnohé z nariadení nezmyselnými. „U mnohých podnikov sa veľkosť terás počas roka v závislosti od sezóny mení. Bude zaujímavé, ako to budú kontrolovať. To bude celá Hlavná nabitá klincami?” pýta sa.

Chcú rozbehnúť petíciu

Na spoločnom stretnutí zástupcov mesta i hlavného architekta oznámili majitelia prevádzok pripomienky. Ku kompromisu došlo len v bode, že klince si nemusia kupovať samotné prevádzky, ale označenie terás vykonajú pracovníci Bytového podniku. Spolu s ďalšími vlastníkmi 37 prevádzok si myslia, že by o takýchto dôležitých zmenách malo rozhodovať mestské zastupiteľstvo v rámci úpravy všeobecne záväzného nariadenia.

Podľa Škripka ide o bezprecedentný krok na Slovensku. „V Prahe sa aktuálne rokuje o vizuálnom smogu, sú však k tomu prizvaní ľudia, ktorých sa to týka,” dodal. Priznal však, že na Hlavnej sa dajú nájsť aj gýčovité stoly či sedenia, ktoré do centra nepatria. „Zakázať však komplet všetky drevené sedenia je nezmysel a je to veľmi nešťastne naformulované,” zhodnotil. Prezradil, že proti kroku mesta chcú rozbehnúť aj petíciu a o ich ďalších krokoch sa budú radiť s právnikmi.