Vdova po Bryantovi († 41) má zrátané finančné straty: Dožaduje sa ďalších miliónov

Vdova po tragicky zosnulom basketbalistovi Kobem Bryantovi († 41) si nárokuje na milióny dolárov.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii Fenomenálny rozohrávač Los Angeles Lakers bol jedným z najlepšie zarábajúcich basketbalistov aj športovcov na svete, ale jeho reklamné prímy ešte aj po skončení kariéry niekoľkonásobne prevyšovali jeho plat počas nej.

Bryantová niekoľko týždňov po januárovej tragédii vrtuľníka v Kalifornii zažalovala majiteľa havarovaného stroja a obvinila ho z nedbanlivosti a nezodpovednosti. Medzitým vyčíslila vzniknutú majetkovú ujmu na milióny dolárov. "Žiada náhradu z budúcej straty príjmov svojho manžela, nie represívnu náhradu škody či inú úľavu," píše sa v spise, ktorý zverejnil aj portál švajčiarskeho denníka Blick.

Haváriu vrtuľníka 26. januára 2020 neprežila ani jedna z deviatich osôb na palube vrátane Kobeho Bryanta a jeho 13-ročnej dcéry Gianny. Stroj v hustej oblačnosti narazil do svahu kopca neďaleko Los Angeles. Podľa zistenia denníka New York Times pilot Ara Zoboyan dostal zvláštne povolenie na vzlietnutie napriek krajne nepriaznivému hmlistému počasiu. A to aj napriek tomu, že v ten deň v obave pred rozmarmi počasia zostali stáť aj policajné vrtuľníky. Tieto dohady New York Times sú predmetom vyšetrovania policajných orgánov.