Strieborná SuperStar Diana Kovaľová žije v Španielsku: Presťahuje sa na Slovensko?

„Celé je to ako sen, ktorý žijem,“ hovorí strieborná SuperStar Diana Kovaľová (15), ktorá porotu už na prvom kastingu zaujala natoľko, že ju označili za adeptku na víťazstvo.

Neboli ďaleko od pravdy. Jemná blondínka má výnimočne čistý hlas. S rodičmi žije v španielskej Malage, kde študuje prírodné vedy.

Dianka sa narodila v Španielsku. „Rodičia tam odišli kvôli práci, pretože obaja sú muzikanti a hrávajú v hoteloch. Nedávno sme si uvedomili, ako strašne rýchlo uteká čas a že sme tam už 15 rokov,“ začína svoje rozprávanie jemná blondínka, ktorá má korene na východnom Slovensku. „Mám v okolí Sniny skoro celú rodinu a teta s priateľom žije v Bratislave.“ Práve u tety všetci bývajú, ale tešia sa na leto, keď zavítajú na východ pozrieť široké príbuzenstvo.

V Španielsku sa jej nedarilo

Strieborná SuperStar vraj spievala už v kočíku. S tým naozajstným spevom však začala až pred 3 rokmi. „Učila som sa spievať sama podľa piesní, ktoré sa mi páčia. Chcela som sa aspoň trošku priblížiť, mojim hviezdam, aj keď sa mi to nedarilo. Prežívala som každú pesničku, zatvárala som sa sama do izby, aby ma nikto nepočul. Do spevu ma teda nik netlačil. Raz som sa nahrala a zavolala som rodičov, že im pustím niekoho, koho som objavila na internete. Až potom som im povedala, že to spievam ja. Boli veľmi prekvapení a hneď mi navrhli, aby som skúsila nahrávať piesne na youtube,“ spomína.

Tam prišla aj prvá kritika, ktorej musela tínedžerka čeliť. „Samozrejme som z toho bola smutná, ale povedala som si, že každý má svoj názor, ktorý musím rešpektovať, a naučila som sa s tým žiť,“ hovorí rozumne. V Španielsku skúsila viac speváckych súťaží, no neúspešne. „Možno preto, že som ešte nebola vyspievaná,“ myslí si.

Na kasting s malou dušičkou

Veľká šanca na Dianku čakala až v Česko Slovenskej SuperStar. „Bola som práve na Slovensku a videla som v telke reklamu, a tak som si povedala - bolo by skvelé byť SuperStar! Rodina súhlasila, a tak som sa prihlásila. Naozaj som si ani vo sne nepomyslela, že to dopadne takto dobre. Som veľmi vďačná, že som mohla byť v súťaži. Na kasting som išla s malou dušičkou a bála som sa, že sa ľuďom nebude páčiť, ako spievam. Je to super pocit a nikdy neoľutujem, že som sa prihlásila.“

Najviac sa bála Paľa Haberu. „Mal povesť kata, ale ja som sa bála asi všetkých. Spievam inak, s rôznymi ,kudrlinkami‘, a to môže ľuďom prekážať. Bola som zmierená s každým názorom a nečakala som toľko chvály.“ Podporovali ju aj jej španielski učitelia a spolužiaci. „Celá škola mi držala palce, písali mi správy, aj keď celkom nerozumeli, čo sa práve deje, že sú na mňa pyšní a to veľmi veľa pre mňa znamená.“

Dianka študuje na strednej škole. „Keby som to mala vysvetliť po lopate, tak študujem matematiku, biológiu, fyziku a chémiu. To ma veľmi baví. U nás v škole sú dve cesty, ktorými sa môžete vybrať. My tomu hovoríme písmená a čísla, ja som si vybrala čísla,“ vysvetľuje. Aj ona sa učila počas karantény online. „Bolo to ťažšie, lebo sme učiteľov nemali pri sebe, ten fyzický kontakt naozaj pomáha. Našťastie mám veľmi dobrých učiteľov, ktorí mi povedali, že stačí to, čo som za celý rok urobila, že mi dávajú voľno a mám si užívať súťaž, lebo je to raz za život.“

Počas leta na Slovensku

Dievča s výnimočne čistým hlasom si v súťaži rozumelo so všetkými súťažiacimi. Najviac však s Martinkou a Giovannim. „Sú to zlatí ľudia, až nechápem, ako môže niekto taký existovať,“ nešetrí chválou rovnako ako na víťazku Barboru Piešovú. „Bola som presvedčená, že to vyhrá ona, lebo je skvelá. Sama za seba som vôbec nedúfala, že sa dostanem až tak ďaleko. Keď sme stáli na pódiu už len my dve, vedela som, že akokoľvek sa to skončí, je to výhra, aj keď budem druhá.“

Počas posledného roka nadaná speváčka viditeľne schudla. „Povedala som si, že sa chcem zmeniť, trošku schudnúť alebo, lepšie povedané zdravo žiť. Snažila som sa cvičiť a prekvapila som tým samu seba. Hlavne sa netreba meniť, keď vám to niekto povie, musíte to chcieť sami. Cítim sa teraz oveľa lepšie.“

Diana zostáva do konca leta na Slovensku. „Veľmi sa teším, lebo Slovensko milujem. Ak sa mi podarí spolupráca, o ktorej teraz nemôžem ešte hovoriť, veľmi by som tu chcela zostať žiť. Spievať pred Slovenskom a Českom bola pre mňa veľká česť.“