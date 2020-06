Blaha tvrdí, že ho Pročko napadol a škrtil: Je to psychopat, podám trestné oznámenie! Zabávač reaguje

Poslanec za Smer-SD zverejnil v stredu na sociálnej sieti fotografiu, na ktorej ukazuje začervenaný krk.

Tvrdí, že za to môže poslanec Jozef Pročko (OĽaNO), ktorý ho mal napadnúť v bufete Národnej rady. ,,Chytil ma rukami za krk, škrtil ma a zúrivo so mnou lomcoval, kým nezasiahol čašník. Kompletne zmyslov zbavený. Ten človek je reálny agresívny psychopat, nevie sa ovládať, spory rieši násilím ako nejaký mafián z 90. rokov," vyjadril sa Blaha. ,,Neopätoval som. Ja spory násilím neriešim. Práve som u lekára a ešte dnes podám trestné oznámenie," dodal.

Jozef Pročko sa na sociálnej sieti vyjadril tiež. ,,Blaha mi počas rozpravy nadával do k**otov a opíc. Keď som mu povedal, že si to neželám, tak mi povedal ,Ty chudák, kto ti t*tká ženu´. Keď som ho stretol vzadu v bufete a spýtal sa ho ,Teraz mi to povedzte ešte raz, začal vrieskať: ,Pročko ma napadol!´ Poviem vám, radosť stretnúť tohto pána,“ povedal vo videu na Facebooku známy zabávač. Pridal tiež fotografiu so začervenaným krkom. ,,Alergia na Blahu alebo útok od psychopata," komentoval.