Politici sú zhrození z možného odpočúvania vládnej siete: Ohrozenie štátu, aké nemá obdoby!

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) je šokovaná najnovšie zverejnenými informáciami, ktoré sa vynorili v súvislosti so zásahom NAKA vo viacerých objektoch patriacich úradu vlády.

Informovala o tom v tlačovej správe. "Ak sa potvrdí, že vládna počítačová sieť Govnet bola odpočúvaná, pôjde o bezprecedentný prípad ohrozenia strategickej bezpečnosti štátu. Žiadame preto o dôsledné prešetrenie celej kauzy a následné vyvodenie trestno-právnej zodpovednosti u konkrétnych ľudí. Sme presvedčení, že bývalý premiér a vicepremiér majú čo polícii vysvetľovať,“ uviedol podpredseda parlamentu Milan Laurenčík.



Vysvetlenie zo strany bývalých podpredsedov vlády Petra Pellegriniho a Richarda Rašiho, ktorí v rokoch 2016-2018 zastrešovali agendu Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, spravujúcej informačnú sieť Govnet, je podľa SaS potrebné najmä vo svetle ich prepojenia na osoby a organizácie, ktoré mali možnosť ovplyvňovať správania členov vlády na základe informácií získaných závažnou trestnou činnosťou.



"Ak existuje podozrenie, že mohli byť odpočúvané všetky vládne maily a telefonické hovory - teda napríklad aj všetky hovory slovenskej prokuratúry, tak tu hovoríme o bezprecedentnej sabotáži základných funkcií štátu, a to navyše za krízovej situácie. Odhalenie a dôsledné potrestanie aktérov tejto kauzy potrebujeme na jednoznačné vykročenie na cestu k naozaj demokratickému štátu. Štátu, kde kľúčové inštitúcie nie sú ovládané zločineckými organizáciami,“ doplnil poslanec NR SR za SaS a tímlíder strany pre spravodlivosť Alojz Baránik.

Utorkový (9. 6.) zásah Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES) a najmä možné zistenia členovia vlády komentovať nechcú, zhodujú sa však, že podozrenia je potrebné vyšetriť. "A ak sa potvrdia, je to naozaj vážny zásah do bezpečnosti štátu," mienia minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO), minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) i minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Pre médiá sa vyjadrili pred stredajším rokovaním vlády. "V priebehu vyšetrovania nebudem záležitosť komentovať, určite sa budem policajných funkcionárov na to pýtať, musíme si však počkať na závery vyšetrovania," povedal Mikulec. "Je pravda, že ak by sa podozrenia potvrdili, musíme sa zaoberať vecami, do akej miery tu naozaj funguje bezpečnosť voči kybernetickým hrozbám," zdôraznil.

Aj šéf diplomacie mieni, že potvrdenie podozrení by znamenalo naozaj veľmi vážny zásah do bezpečnostnej infraštruktúry štátu. "Je to mimoriadna záležitosť a len potvrdzuje kritický význam kybernetickej bezpečnosti," povedal Korčok. Minister obrany Naď takisto odporúča počkať si na závery vyšetrovania. "Sme pripravení poskytnúť plnú súčinnosť," povedal. Potvrdil, že už v minulosti vojenské spravodajstvo vyšetrovalo vládnu sieť Govnet. Zdôraznil, že žiadne utajené materiály cez túto sieť nejdú.

Podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) potvrdila, že z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) zobral policajti viaceré zariadenia, ktoré analyzujú. "Potrebuje získať odpovede na to, kto mal záujem preniknúť do bezpečnostnej infraštruktúry štátu a ako s týmito informáciami narábal," uviedla vicepremiérka.

NAKA v súvislosti s utorkovým zásahom v NASES informovala, že zadržala štyri osoby. Vyšetrovateľ podľa polície v súčasnosti vykonáva procesné úkony. "Aby nedošlo k zmareniu alebo sťaženiu objasňovania a vyšetrenia veci, bližšie informácie v tejto chvíli nie je možné poskytnúť," uviedla Polícia SR s tým, že viac bude možné povedať, až keď to procesná situácia dovolí.