5000 Slovákov nájde prácu pri zbere úrody: Prečítajte si, pre koho je nový projekt ministerstva určený

Nemáte prácu a ste ochotní robiť čokoľvek, aj manuálnu činnosť?

Tisícky uchádzačov o zamestnanie dostanú príležitosť zamestnať sa v poľnohospodárstve. Štát chce družstvám a farmárom zaplatiť odvody za týchto ľudí. O čo ide a ako to má fungovať? Poľnohospodárom so zberom úrody pomôžu nezamestnaní. Ministerstvá práce a financií ohlásili nový projekt na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie. Od júna tohto roka do decembra 2021 by prácu v tomto odvetví malo nájsť 5 000 Slovákov.

„Je to veľmi významné číslo v časoch, keď sa snažíme pracovné miesta udržať,“ povedal minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Štát za nového zamestnanca zaplatí odvody. Maximum je takmer 400 eur mesačne, čo zodpovedá hrubej mzde 820 eur. Platy v tomto odvetví síce nepatria k najnižším v hospodárstve, ale nemôžu konkurovať mzdám v priemysle.

Družstvá a farmári tak nedokážu nájsť ľudí na zber ovocia a zeleniny. „Toto systémové opatrenie je pre poľnohospodársky sektor mimoriadne dôležité, pretože umožní pestovateľom za výhodnejších podmienok zamestnať Slovákov na brigádnické práce,“ reaguje predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho.

Oprávnení zamestnávatelia

- pestovanie netrvácnych plodín

- pestovanie trvácnych plodín

- služby súvisiace s pestovaním plodín

- služby súvisiace so zberom úrody

Forma podpory

- úrad práce zamestnávateľovi prispeje na zdravotné a sociálne poistenie a na starobné dôchodkové sporenie (tzv. II. pilier)

- maximálny príspevok bude 398,52 € mesačne, čo zodpovedá hrubej mzde 820 €

- príspevok na jedného zamestnanca sa môže poskytovať najviac 6 mesiacov, takže maximálna výška pomoci je 2 390 €