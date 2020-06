Mária Kráľovičová po dlhých mesiacoch bez najbližších oslavovala: Najkrajší darček je rodina

Dostala najkrajší dar! Mária Kráľovičová (93) sa v nedeľu dožila krásneho veku.

Počas pandémie trávila čas doma so synom Miroslavom, ktorý sa o mamu tri mesiace staral. A hoci sa herečka obávala, že pre koronavírusové opatrenia nebude môcť osláviť júnové narodeniny so všetkými najbližšími, napokon sa to podarilo.

Tak veľmi si priala, aby sa stretla kompletná rodina, až sa jej to konečne podarilo. Marína, ako herečku volajú, oslavovala v nedeľu 93 rokov. Ako priznáva, v jej veku si už na darčeky nepotrpí, nepohrdne azda len sladkou maškrtou. „Najkrajším darčekom bolo to, že sme sa všetci stretli. Narodeniny som oslávila s mojimi blízkymi. Radosť som mala, že prišiel aj brat Peter (79) a sestra Jena (91).povedala Novému Času herečka.

Zároveň priznala, že jej bolo smutno, že už medzi nimi nie je najmladšia sestra Milka († 85), ktorá zomrela pred rokom. „Tri mesiace počas pandémie bol u mňa syn Miro, ktorý mi nahrádzal celý svet. Dcéra Jana žije s rodinou v Prahe, preto som sa veľmi potešila, že presne na deň po troch mesiacoch som sa s ňou mohla objať. Konečne sa otvorili hranice, tak dcéra okamžite pricestovala, hoci len nedávno mala škaredý úraz zápästia. No pricestovala aj s rukou v sadre. Najväčším darčekom totiž pre mňa je to, keď sa môžete objímať,“ myslí si oslávenkyňa.