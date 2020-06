Ako sa vyhovoriť po nepremenenej penalte? Futbalista Augsburgu sa vynašiel naozaj originálne

Nie je to tak dávno, čo sa v nemeckej Bundeslige stretli dve susediace mužstva. Domáci Augsburg hostil Kolín.

Futbal v podaní dvoch celkov, ktorým ide stále o veľa. Hrajú totiž o to, aby sa neocitli v zostupových priečkach.



Zápas až na napinavý záver, kedy v posledných piatich minútach oba tímy skórovali (1:1), nepriniesol takmer nič zaujímavé. Okrem záveru tu však došlo k penalte.



Tú po chybe hosťujúceho brankára Tima Horn (27) zahrával nemecký útočník Florian Niederlechner (29). Pokutový kop samozrejme nepremenil. Chybu po sebe napravil Horn.



Ani na tom by nebolo nič zvláštne, ak by sa k pokutovému kopu po zápase nevyjadril aj samotný zakončovateľ. Ten na zlyhanie reagoval naozaj vtipne. "Nepremenil som tú penaltu, pretože sa hralo bez divákov."



Čo je na tom pravdy už vie len on sám, faktom však ostáva, že svoj tím pripravil o dôležité tri body.