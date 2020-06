Nové svedectvo v najsledovanejšom únose dieťaťa: Objavili dodávku, ktorou odviezol Maddie cudzí muž

Rozkošná Maddie zmizla 3. mája 2007 z apartmánu, kde bola rodina ubytovaná počas dovolenky.

Rodičia ju, rovnako aj jej súrodencov, uložili spať a odbehli si na večeru do neďalekej reštaurácie. Keď však neskôr prišli deti skontrolovať, zistili, že jedno chýba. A začal sa ohromný kolotoč hľadania, podozrievania, vyšetrovania... Napriek tomu, že Maddie poznal vari každý, kto číta noviny, vyšetrovanie roky nebolo úspešné. Možno sa však teraz veci konečne pohnú.

Na povrch vyplávali nové informácie. Hlavným podozrivým v prípade zmiznutia Madeleine sa v týchto dňoch javí pedofil Christian Brückner (43). Ten je momentálne vo väzení za iný trestný čin, ale ukázalo sa, že je spôsobilý na podmienečné prepustenie. Polícia sa tak zúfalo snaží dokázať, že za jej únos môže on.

Po 13 rokoch od zmiznutia Madeleine McCann je to v prípade výrazný krok vpred. Brückner aj s priateľkou žili v dome v okrajovej časti mesta, približne 25 minút chôdze od hotela, kde boli ubytovaní McCannovci. Denník The Sun informuje, že viacero svedkov spomenulo svetlovlasého muža s rapavou tvárou, ktorý bol viackrát videný v okolí hotela. Predpokladá sa, že ide o Brücknera a zdá sa, že svoju obeť sledoval až 4 dni. Je známe, že v tom čase sa živil lúpežami a predávaním drog.

Vyšetrovatelia poznajú autá podozrivého

Brückner je riadny vtáčik s ohromným zoznamom deliktov. Okrem iného obchodoval s autami, hoci vhodnejšie označenie by zrejme bolo, že ich kradol. Vďaka tomu mal minidodávku s portugalskou značkou a Jaguár s nemeckými značkami.

A práve fotka dodávky asi občerstvila pamäť. Objavil sa totiž svedok, ktorý tvrdí, že videl Madeleine McCannovú a muža, ktorý vyzeral ako Christian Brückner, nasadať do takejto dodávky. Vraj sa tak stalo v španielskom prímorskom meste Alcossebre 28. mája 2007, čiže niekoľko týždňov po zmiznutí dieťaťa! Policajný spis podrobne popisuje, že svedok videl, ako sa Madeleine okolo 11. hod. vynára z obľúbenej miestnej reštaurácie Tunely v Alcossebre, asi 600 kilometrov od Praia da Luz a následne nastúpila do dodávky s neznámym človekom. Toto svedectvo sa tak môže stať kľúčovým. Ak by sa potvrdilo, možno by rodičia malej Maddie konečne našli pokoj.