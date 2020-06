Kalisovej priateľ spravil veľké gesto pre jej dcérku Miu: Darček hodný princeznej

Môže byť spokojná! Miriam Kalisová (34) má doma skutočne šikovného partnera.

Sympatický šéf eventovej agentúry Michal Menkyna má doslova zlaté ručičky. Pre moderátorkinu dcérku Miu (6) prichystal spanie ako pre malú princeznú krátko po tom, ako sa všetci presťahovali do jeho domu.

Kalisová našla v láske to, čo hľadala. Po rozvode s Martinom Šmahelom a rozchode s bývalým hokejistom Dušanom Pašekom je už dva roky šťastná po boku šéfa eventovej agentúry Michala Menkynu. Len nedávno vyšlo najavo, že moderátorka už žije so svojím vyvoleným pod jednou strechou. „Mirka a Michal už spolu bývajú. Ona s dcérkou sa nasťahovali k nemu. Zatiaľ sa dohodli, že u neho budú do septembra, než malá pôjde do školy,“ prezradila pred niekoľkými dňami Novému Času kamarátka Mirky. Pochopiteľne, že spoločné bývanie si vyžaduje aj isté zmeny v bytovej architektúre.

S tým si hravo poradil Mirkin partner a zdá sa, že svoju krajšiu polovičku príjemne prekvapil. „Odpadávam z toho muža. On si s Miuchou vymyslí projekt a ja ani nestihnem mrknúť a je takmer hotovo,“ pochválila sa na sociálnej sieti Miriam mužom svojho života a pridala fotografiu drevenej postele vyzerajúcej ako domček, ktorú šikovný Michal „vykúzlil“ pre jej dcérku Miu.