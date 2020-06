Smrť Afroameričana nenechala chladným ani Joshuu: Silné slová na demonštrácii

V anglickom meste Watford sa konala demonštrácia na podporu práv černošského obyvateľstva a jej prominentným účastníkom bol boxerský šampión ťažkej váhy Anthony Joshua (30).

Objavil sa tam s barlami a špeciálnym spevnením ľavého kolena, keďže ho v ňom malo pichnúť počas tohtotýždňového tréningu. Joshua prehovoril pred stovkami ľudí a prečítal im aj báseň. Rasizmus v nej označil za pandémiu dneška. Účastníci pochodu niesli v rukách transparenty typu: "Silence is violence", čiže "Zostať ticho znamená podporu násilia."

uviedol Anthony Joshua, cituje ho aj portál BBC. "Musíme byť zjednotení a súdržní, lebodoplnil majiteľ majstrovských opaskov vo verziách IBF, WBA a WBO.

Aj 30-ročný Joshua sa pridal k stovkám známych športovcov tmavej pleti, ktorí sa rozhodli nezostať ticho a reagovať na zbytočnú smrť 46-ročného Afroameričana Georgea Floyda nedávno v Minneapolise. Stal sa obeťou policajnej brutality pri zatýkaní.