Hokejový Slovan na predaj! Jeho hodnota? Možno milión, možno stotisíc tvrdí potenciálny majiteľ

Po minuloročných naťahovačkách sa všetko zdalo optimálne. HC Slovan Bratislava sa opäť zmieta v problémoch.

Minulé leto bolo okolo Slovanu viac rozruchu, než by si ktokoľvek dokázal predstaviť. Veľké dĺžoby klubu voči mestu ču hráčom nemali konca. Všetko mal vyriešiť odpredaj klubu. To sa však nestalo a mužstvo sa s krízou dokázalo popasovať. Až doteraz.



Podľa denníka N je Slovan opäť na predaj. Pre tohtoročnú pandémiu klub z hlavného mesta nedosiahol zisk, aký očakával. Práve play-off mal byť nie len pre Slovan, ale aj pre všetky zvyšné kluby najziskovejšou časťou sezóny.



Aktuálne dlhuje vedenie Slovana peniaze nielen hráčom, ale aj mestu za prenajatie štadióna. Všetko by však mal vyriešiť príchod nového majiteľa.

Tým by sa mal stať Ivo Ďurkovič, lekár a majiteľ očnej kliniky iClinic, ktorý v posledných rokoch sponzoroval HC ’05 iClinic Banská Bystrica.

Ten má prsty aj v druhom bratislavskom celku, Bratislava Capitals.



Podľa Ďurkoviča mal Slovan pred pandémiou vyššiu hodnotu ako teraz. "Pred tohtoročným play-off sme rokovali s marketingom Slovana o jednej peknej spolupráci, ktorá mala byť dlhodobá. Už pred rokom sme zachytili, že Slovan hľadá strategického partnera a teraz sme zistili, že určité možnosti by tam mohli byť. A áno, môžem potvrdiť, že sme boli jedným z uchádzačov o kúpu značky Slovan Bratislava. Situácia sa však rapídne zmenila po príchode koronakrízy. Teraz sa vyčkáva, uvidíme, čo sa stane, ale pokiaľ by boli okolnosti priaznivé, kúpe celého klubu sa nebránime. Viem však, že sme neboli jediným záujemcom, vyhrá ten, kto dá najlepšiu ponuku. Ešte by som to neuzatváral,"



Ďurkovič zároveň dodal, že Slovan môže mať hodnotu jedného milióna, ale kľudne aj stotisíc eur.