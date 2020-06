Známi umelci oslavovali okrúhle jubileum: Kde sme nabrali tých 70?!

Majú na chrbte sedem krížikov! Hoci by im to málokto hádal, v týchto dňoch sa dožili okrúhlej sedemdesiatky.

Známe tváre česko-slovenského šoubiznisu svorne tvrdia, že sami nechápu, kde tie roky nabrali. A hoci sa na svoj vek rozhodne necítia, prijímajú ho s pokorou. „Hlavne, že nám zdravie slúži,“ zhodujú sa.

Peter Stašák - 5. jún Otvoriť galériu Peter Stašák Zdroj: ik

Večne dobre naladený spevák, známy z relácií Repete a kaviareň Slávia priznáva, že z rokov si príliš ťažkú hlavu nerobí. No pripúšťa, že nie vždy je to tak a občas prídu aj slabé chvíľky. „Nevnímam to tak, že je to veľa, no faktom je, že keď si pomyslím, že mám 70, občas ma premkne nostalgia za tým, čo bolo. Na druhej strane, pánboh zaplať za tie roky, nie každý sa ich dožije,“ myslí si Stašák, ktorý má však ešte smelé plány: „Cítim sa fajn, aj keď ma občas čosi zabolí. Ale keď to takto pôjde a zdravie mi bude slúžiť ďalších dvadsať rokov, budem rád,“ tvrdí optimisticky.