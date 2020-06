Nadal počas karantény poriadne zlenivel: Nie som na kurte ani každý deň

Ak by neprišiel koronavírus, tenisový turnaj Roland Garros by aktuálne smeroval k svojmu záveru a Rafael Nadal by zrejme bojoval o svoj trinásty miestny a celkovo dvadsiaty grandslamový titul.

Namiesto toho čerstvo 34-ročný Nadal sedí doma na Malorke a len zľahka trénuje. A veľmi neverí tomu, že sa tento rok ešte bude hrať tenis na grandslamovom turnaji. Wimbledon už dávnejšie zrušili a US Open je vo veľkom ohrození vzhľadom na stále pretrvávajúcu pandémiu koronavírusu v USA a New Yorku.

"V tejto chvíli si myslím, že US Open nebude. Ale možno o pár mesiacov neskôr sa situácia zmení. Takže možno áno. Záleží na tom, aký bude ďalší vývoj s koronavírusom v USA a najmä New Yorku, ktorý bol tiež silno zasiahnutý. Uvidíme," skonštatoval Nadal na otázku AP.

: bezpečnosť a ochranu pred vírusom pre aktérov a možnosť medzinárodnej leteckej prepravy pre všetkých účastníkov.

"Nemôžeme hrať dovtedy, kým sa situácia komplexne nevráti do normálu čo sa týka verejného zdravia. Nemenej dôležité je aj to, aby sa všetci dostali na miesto určenia a to z ktorejkoľvek krajiny sveta. Iba za takýchto podmienok sa bude môcť hrať. Celkovo je potrebné, aby sme zostali trpezliví a zodpovední," myslí si Nadal. Na otázku, ako sa momentálne pripravuje, odvetil: "Netrénujem veľa, idem krok po kroku. Nie som na kurte ani každý deň a ani veľmi dlho. Nedá sa povedať, že testujem svoje telo."

Energický ľavák z Malorky je úradujúci šampión US Open, vlani v strhujúcom päťsetovom finále zdolal Rusa Daniila Medvedeva. Aktuálna výluka svetového tenisu trvá do konca júla. Rozhodnutie o konaní či nekonaní US Open sa očakáva do niekoľkých týždňov.dodal Nadal.