Petra († 45) mala zabiť manželka kuchynským nožom: Na súde odzneli krvavé detaily boxerovej smrti

Nové zistenia! K prípadu usmrteného boxera Petra Kosára († 45) z Michaloviec, ktorý sa ťahá už takmer rok, sa vyjadrili aj znalci z odboru lekárstva.

V osudnú noc 28. júla 2019 mala Zuzana (45) podľa obžaloby usmrtiť svojho manžela kuchynským nožom, ktorým ho zasiahla do ľavej časti hrudníka. Po ťažkom boji o život Peter nakoniec vážnym zraneniam srdca napriek snahe lekárov podľahol. Podľa stôp krvi v byte experti zistili, kam viedli Petrove posledné kroky.

Zuzana obžalovaná z vraždy manžela sa prvýkrát postavila pred súd vo februári. Od začiatku pojednávania sa obhajoba snaží o to, aby bola stíhaná na slobode, na čo súd opakovane nepristúpil. Michalovčanka sa od začiatku vyšetrovania vyhlasuje za nevinnú a dohodu o vine a treste odmietla. Proces pokračoval vypočúvaním dvoch znalkýň z odboru lekárstva, ktoré priblížili posledné chvíle michalovského boxera.

Čo sa v skutočnosti odohralo v byte na Sibírskej ulici, odborníkom napovedali stopy krvi. Síce nevedia, na ktorom mieste ho bodli, no nôž si vytiahol v byte na chodbe. Práve tam našli najviac krvi. Podľa stôp šiel do kúpeľne po uterák, následne do kuchyne a potom do spálne, kde skončil zamknutý za dverami, odkiaľ sa musel prebíjať. To ukazuje na skutočnosť, že aj niekoľko minút po utŕžení fatálneho zranenia nebol v byte sám.

Okrem poranenia hrudníka mal aj ďalšie rezné poranenia na nose, hornej pere, v drieku a na ľavom stehne, ktoré zodpovedali pravdepodobne nabodnutím sa na sklenenú výplň dverí. Podľa znalkyne si zranenia nespôsobil sám, pretože inak by toto zranenie nehlásil polícii. Svedectvá a poznatky odborníkov si vypočula aj jeho mama Jana (69). Nevestu videla prvýkrát od vraždy vo februári. „Naposledy mi do očí povedala, že sa zabil sám. Ak by to bola pravda, tak neexistuje, že by nevyronila jedinú slzu,” povedala Jana.