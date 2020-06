Hudobníci sa búria proti novým pravidlám premiéra Matoviča: Toto nás finančne nezachráni

Je to mizéria aj po uvoľnení opatrení! Týmito slovami sa obraňujú známi hudobníci, ktorí si len pred pár dňami vypočuli slová premiéra Igora Matoviča (47).

Podľa najnovších uvoľnení totiž môžu byť podujatia od 10. júna v počte 500 osôb a od 1. júla do konca roka 2020 do 1 000 ľudí. Slovenskí speváci sa však napriek tomu búria, pretože toto vraj nie je pomoc, ktorú potrebujú. Ich príjmy boli totiž počas pandémie koronavírusu na nule.

Podľa ich slov však nie sú v hre iba ich zárobky, ale o prácu prišlo veľké množstvo ľudí, ktorí majú spoločenské akcie na starosti. Kapely Gladiator či Polemik posielajú premiérovi jasný odkaz. A pridali sa aj Dara Rolins (47) či Peter Cmorik (40)...

Dara Rolins (47)

- Mám pocit, že celá pandemická situácia zasiahla a ďalej zasahuje šoubiznis úplne najviac. Som z toho smutná. Napriek tomu, že karanténa priniesla so sebou veľmi veľa aj pozitívnych vibrácií, pretože sme sa mali možnosť všetci dostať bližšie k sebe a hodiť sa do kľudu, tak všetko má svoje hranice a limity. Už stačilo! Aj my potrebujeme pracovať a toto celé je úplne na hlavu postavené, nedáva to zmysel a mám pocit, ako keby chcel niekto niekomu iba zavrieť pusu a namazať mu med okolo huby. Ale vlastne sa tým nič nerieši a ideme ďalej v tom nezmysle nastavenom. Takže pre mňa veľké sklamanie. Toto nie je efektívne riešenie pre nikoho.

Polemic

Branislav „Bejzo" Bajza (47), spevák

- Vo svojej podstate nemáme koncerty. Keby nebolo pár súkromných investorov, ktorí robili online koncerty, tak príjem kapely by bol nulový. Aj tieto slobodné povolania potrebujú pomoc. To si nikto neuvedomuje, lebo všetci vidia iba top tváre, o ktorých si myslia, že sú boháči. Každý si myslí, že každý bubeník aj gitarista sa topia v peniazoch, čo vôbec nie je pravda. Je to remeslo ako každé iné. Mňa mrzí aj to, že my sme ako prví zareagovali na pandémiu. Prerušili sme šnúru.

Boli sme zodpovední ako prví a máme sa naštartovať ako poslední? Bolo by dobré myslieť aj na nás umelcov. Nejde len o nás ako kapely. My si vieme zahrať nejakým spôsobom. To sú technici, zvukári, osvetľovači, majitelia pódií a ostatných technológií. Oni v tom majú investované peniaze, musia splácať úvery, ale nemajú z čoho. Keď to oni zabalia, tak ako budeme vystupovať...? My muzikanti predstavujeme možno len päť percent z tých, ktorí zabezpečujú akciu. Treba si uvedomiť, že jedno celé odvetvie krachne. Nejde len o koncerty, to sú všetky folklórne festivaly, vinobrania, dni obce, jarmoky, nič nebude. Vymrie jedna celá kultúrna časť. Chápem, že sa vyzýva na zodpovednosť, ale my sme boli tí zodpovední, tak nás treba nechať aj trošku dýchať.

Gladiator

Georgio Babulic (45), bubeník

- Obdobie pandémie nám zrušilo 90 % akcií, to znamená, že hudobníci zostanú do konca roka bez príjmu. Samozrejme, nejde len o nás, sú na to naviazaní technici, zvukári, osvetľovači, ale aj organizátori podujatí. Situácia na Slovensku je síce zvládnutá vzhľadom na katastrofické predpovede z marca, no poslední zasiahnutí opatreniami sme my hudobníci. Lebo stále trvá zákaz akcií nad 1 000 ľudí. Neteší nás to, ale rešpektujeme to a veríme, že čoskoro to bude bez akéhokoľvek obmedzenia.

Peter Cmorik (40)

- Ja som to plne nechal na môj manažment. Snažím sa zachovať si chladnú hlavu, ale, samozrejme, by bolo pre nás všetkých príjemné, keby sme mohli robiť svoju prácu tak, ako sme ju robili doteraz. Aby to fungovalo. Jasné, je potrebné, aby sme boli opatrní, ale už sa nám to zdá dlho. V každom prípade sme v lete prišli o všetky akcie, aj jeseň sa veľmi zriedila. Ani neviem, ako bude, určite sa budú rušiť ešte nejaké veci. Počas týchto mesiacov sme klesli úplne na nulu, a potom sa uvidí. Chceme byť optimistickí. Ale tento rok bude určite najhorší.

Adam Ďurica (32)

- Videl som aj počul všetky správy, že pravdepodobne tento rok už nebudú žiadne akcie nad 1 000 ľudí. Myslím si, že celá situácia sa vyvíja, ja to neberiem ako posledné slovo. Máme jún a čaká nás ešte pol roka. Ja si myslím, že som urobil správne, keď som presunul symfonické koncerty na budúci rok. No musíme hľadať cestu a ja už vidím svetlo na konci tunela. Keď nie nad 1 000, tak dúfam, že budeme robiť do 1 000 ľudí. Pre mňa osobne je dôležité vrátiť sa do hry, byť aktívny, opäť hrať, počuť ľudí spievať so mnou. Samozrejme, tento rok je absolútne najhorší a ešte sa s ním ponesie veľa negatív. Pretože my keď budeme slobodne hrať, čo sa týka hygieny, tak prídu zlé ekonomické časy. Na to sa musíme pripraviť.