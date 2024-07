Vila Dary a Nedvěda v Taliansku: Uf, pozrite sa na ten luxus! Z tých FOTO vám padne sánka

Je očividné, že prominentnému páru Dare Rolins (51) a exfutbalistovi Pavlovi Nedvědovi (51) láska kvitne. Dôkazom ich šťastia a spoločnej budúcnosti je ich talianske hniezdočko lásky ležiace pri jazere Lago Maggiore. Sídlo je však stále v procese výstavby. Vizualizácie od renomovaného talianskeho architekta Manzettiho však vyrážajú dych.

Vizuál tejto vily pripomína stavbu snov. „Dom v Taliansku už má svoju podobu. Stoja steny, základy, bazén, ale je to náročné. Stavia sa na skale, takže budeme mať vlastné orlie hniezdo. Je to náročné, nejde to tak rýchlo,“ prezradila dávnejšie detaily stavby speváčka pre český Blesk. Ako je možné vidieť na Manzettiho vizualizáciách, táto honosná vila bude z väčšej časti presklená, bude mať tri poschodia a jej okázalosť bude rozhodne udierať do očí.

Nechýba bazén či veľká záhrada, dokonca by dom mal mať aj vnútorný výťah. Rozloha pozemku, na ktorej bude vila stáť, je dvetisícpäťsto štvorcových metrov. Výhľad bude, ako inak, orientovaný na krásne jazero. Či však bude projekt za niekoľko miliónov eur mať rovnaké dispozície, ako je možnosť vidieť z architektonických plánov, samotná Dara Rolins denníku Nový Čas nepotvrdila.