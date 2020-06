Tenis na Slovensku ožíva: Turnajová séria aj s Benčičovou

Slovenský tenisový zväz zareagoval na otvorenie súťaží a zorganizuje sériu piatich špeciálnych turnajov mužov a žien.

Cieľom je zabezpečiť kvalitný súťažný program pre hráčov, ktorí v čase pandémie koronavírusu nemôžu štartovať na podujatiach ATP, WTA a ITF. Najväčším ťahákom bude účasť svetovej osmičky Belindy Benčičovej.

Séria Peugeot Tennis Tour 2020 by Fortuna odštartuje turnajom Bratislava Open na dvorcoch Slovana (17. - 20. júna), na ktorom sa predstaví aj Švajčiarka so slovenskými koreňmi Belinda Benčičová. „Belinda by sa mala zúčastniť aj na druhom turnaji na kurtoch Slávie STU Bratislava (9. - 12. júla) a na záverečnom v Prešove (25. - 28. augusta). Pre naše fedcupové reprezentantky to bude veľká motivácia, budú mať možnosť konfrontovať sa so svetovou osmičkou,“ uviedol generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu Igor Moška.

Ďalšími zastávkami série budú Piešťany (23. - 26. júla) a Žilina (30. júla - 2. augusta). Divácky atraktívne budú aj priateľské stretnutia Slovenska s Českom, ktoré sú naplánované na 4. - 5. júla. Bratislava bude dejiskom fedcupového duelu, zápasu mužov do 23 rokov a juniorov a junioriek do 16 rokov. V Prahe uvidia daviscupový súboj, stretnutia žien do 23 rokov a juniorov a junioriek do 16 a 18 rokov.