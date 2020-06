Vezme si Putin ich slová k srdcu? WHO varuje Rusko pred pretrvávajúcim rizikom

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu Rusku pripomenula pretrvávajúce riziko, ktoré predstavuje nový koronavírus SARS-CoV-2. Varovanie prichádza v čase, keď sa Rusko pripravuje na odložené oslavy 75. výročia víťazstva nad fašimom v druhej svetovej vojne a na celonárodné hlasovanie o zmenách a doplneniach do ústavy.

WHO nabáda Rusko, aby počas masových podujatí prijalo opatrenia na ochranu verejného zdravia. Predstaviteľka WHO Melita Vujnovičová podľa agentúry TASS informovala, že WHO vedie s ruskými úradmi diskusie o tom, ako zabezpečiť, aby masové podujatia nepredstavovali ohrozenie pre verejné zdravie.

Ako pripomenula agebtúra DPA, Rusko je so svojou bilanciou epidémie choroby COVID-19, keď oficiálne eviduje viac ako 430 000 pozitívne testovaných osôb, na treťom mieste v počte prípadov nákazy - za USA a Brazíliou.

Slávnostná vojenská prehliadka na Červenom námestí v Moskve, ktorá sa mala konať v Deň víťazstva - 9. mája, bola pre epidémiu koronavírusu odložená a uskutoční sa 24. júna. Spomínané celoštátne hlasovanie o zmenách a doplneniach do ústavy vypísal ruský prezident Vladimir Putin na 1. júla. Oba dni - 24. jún i 1. júl - budú súčasne dňami pracovného pokoja.

Agentúra DPA v tejto súvislosti uviedla, že ak budú predložené návrhy schválené, Putinovi to umožní zostať pri moci aj po skončení jeho terajšieho funkčného obdobia o dva roky. Z navrhovaných zmien vyplýva, že by teoreticky mohol zotrvať vo vedení krajiny až do roku 2036. Od čias sovietskeho diktátora Josifa Stalina je 67-ročný Putin najdlhšie vládnucim lídrom v Rusku, dodala DPA.

Vo funkcii prezidenta Putin pôsobil od 31. decembra 1999 - po prekvapivom odstúpení Borisa Jeľcina bol prvé štyri mesiace úradujúcim prezidentom a potom prezidentom v dvoch štvorročných funkčných obdobiach do roku 2008. Jedno funkčné obdobie potom strávil ako premiér. V roku 2012 sa po voľbách vrátil do úradu hlavy štátu, do ktorého bol znovuzvolený v marci roku 2018, a to na šesť rokov, do roku 2024.