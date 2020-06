Zomrel lekár z Wu-chanu, ktorému pre koronavírus stmavla pleť: Ľudia majú desivé podozrenie

V Číne v utorok zomrel lekár Chu Wej-feng, ktorý sa v januári nakazil koronavírusom a neskôr mu v dôsledku infekcie alebo liečby stmavla pleť.

Zdravotnícke zdroje vtedy uvádzali, že dôvodom bolo pravdepodobne poškodenie pečene. Chu pracoval v centrálnej nemocnici v meste Wu-chan, kde sa nákaza objavila vôbec prvýkrát. Na čínskych sociálnych sieťach vyvolala jeho smrť vlnu smútku, rozhorčenia aj otázok. Podľa kritikov sa vedenie wuchanskej centrálnej nemocnice v počiatkoch epidémie snažilo nákazu tajiť a nútilo lekárov, aby pracovali aj bez najnutnejších ochranných pomôcok. Informoval o tom v stredu spravodajský server BBC News.



Presná príčina úmrtia urológa Chu Wej-Fenga nebola zverejnená. Vírusom sa nakazil hneď v januári v počiatočnej fáze epidémie a nasledujúce dva mesiace bol liečený v niekoľkých rôznych nemocniciach. V polovici marca sa jeho stav zlepšil, koncom apríla a v máji ho ale postihlo krvácanie do mozgu. V apríli informáciu o "ťažkej bitke s vírusom" lekára Chu Wej-Fenga a jeho kolegu, kardiológa Aj Fana, zverejnili čínske médiá. Používatelia populárnej čínskej sociálnej siete Weibo boli vtedy ohromení, keď videli, že obom mužom výrazne stmavla pleť v tvári.



"Wuchanskí lekári s čiernou tvárou", ako sa im začalo hovoriť, sa vtedy dočkali veľkého ocenenia ako od vysokých čínskych predstaviteľov, tak od radových občanov. Čínska Komunistická liga mládeže ich označila za "anjelov, ktorí zviedli boj so smrťou". Denník China Daily uviedol, že lekár Aj Fan bol konečne prepustený z nemocnice 6. mája. Lekár Chu Wej-feng sa podľa všetkého neuzdravil vôbec.



Obaja lekári pôsobili v rovnakej nemocnici ako tridsaťtriročný oftalmológ Li Wen-liang, ktorý ochoreniu podľahol 7. februára. Keď sa pred koronavírusom snažil svojich kolegov varovať už v decembri minulého roka, polícia ho obvinila zo šírenia poplašných správ.



Podľa severu BBC News nie je jasné, či sa obaja zosnulí lekári navzájom poznali, pretože wuchanská centrálna nemocnica má mať viac ako 4200 zamestnancov. Rovnako tak nie je známe, či sa lekári mohli nakaziť jeden od druhého. Podľa čínskeho denníka Global Times sa totiž v nemocnici infikovalo asi 68 zdravotníkov.



Rovnako ako v prípade Li Wen-Lianga aj smrť Chu Wej-Fenga vyvolala hnev. Informáciu o Chuovom skone zdieľali na sieti Weibo desiatkytisíc ľudí. Mnohí z nich si kládli otázku, ako vlastne lekár zomrel. Chu bol od 7. februára do 22. marca napojený na mimotelový obeh ECMO, ktorý nahrádza funkciu srdca a pľúc, a aj potom ďalej zostával na jednotke intenzívnej starostlivosti. Jeho ošetrujúci lekár Li Šu-šeng v apríli uviedol, že má obavy o jeho duševné zdravie.

Ďalší diskutéri na sieti Weibo vyzvali na prepustenie vedúcich predstaviteľov wuchanskej centrálnej nemocnice. "Kedy bude konečne vedenie nemocnice za činy zodpovedať?" pýtal sa jeden z prispievateľov.upozornil ďalší.Nezávislý čínsky server The Epoch Times, ktorý je v pevninskej Číne blokovaný, napísal, že vysokí predstavitelia spomínanej nemocniceSpochybňovaná je tiež transparentnosť čínskych údajov z poslednej doby. "Netvrdili nám, že všetci pacienti s koronavírusom sa už dávno uzdravili a boli prepustení z nemocníc?" podotkol ďalší diskutér. Podľa serveru BBC nová smrť wuchanského lekára vzbudzuje obavy, že