Opatrenia okolo koronavírusu mali jeden nečakaný efekt: Dlhšie trvanie ale môže mať aj negatívne dôsledky

Opatrenia, ktoré prijala vláda na zamedzenie šírenia nového koronavírusu, znížili výskyt aj ostatných infekčných ochorení.

Pri väčšine sledovaných diagnóz ide o zníženie takmer o dve tretiny, pri hepatitíde typu A je to až o 73 percent. Vyplýva to z vykázanej zdravotnej starostlivosti, ktorú nahlásili lekári zdravotnej poisťovni Dôvera za obdobie od 15. marca do 30. apríla a jej porovnania s rovnakým obdobím v minulom roku. Porovnanie sa týka vytipovaných ôsmich bežných infekčných ochorení, napríklad chrípky, angíny či ovčích kiahní. Do štatistík sú zahrnuté aj prípady diagnóz, ktoré lekári identifikovali formou telefonickej konzultácie. Informoval o tom PR špecialista Dôvery Matej Štepianský.

Výskyt infekčných ochorení znížila najmä dôkladná hygiena a nosenie rúška. "Umývanie rúk eliminuje choroby špinavých rúk ako je napríklad žltačka, teda hepatitída A. Rúško zas eliminuje prenos kvapôčkových infekcií. Okrem Covid-19 aj nádchu, chrípku či iné vírusové a bakteriálne ochorenia," povedal urgentný lekár Ivo Hybrant. K nižšiemu počtu nahlásených ochorení prispela aj častejšia samoliečba. "Ak niekto ochorel ľahšou formou infekčného ochorenia, tak určite pri teplote 37,5 °C nebežal hneď na urgentný príjem, čo bola predtým bežná prax," dodal. Za redukciou ochorení je podľa neho hlavne zabránenie prenosu pôvodcov infekcie a až v druhom rade odbúranie nepotrebnej zdravotnej starostlivosti.

Dlhodobé trvanie epidemiologických opatrení však môže mať podľa lekára v budúcnosti aj negatívne dôsledky. "Ak sa organizmus nebude stretávať s patogénmi, s ktorými sa bežne doteraz stretával, a nebude si vytvárať voči nim imunitu, môže začať klesať aj získaná imunita voči bežným ochoreniam," uzavrel Hybrant.