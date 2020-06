Majo vyšliapal strmé kopce a nocoval na štítoch: Ohromné! 12 000 fotografií Slovenska v jedinom videu

Na jediné video potreboval viac ako 12 000 fotografií! Slovák Majo sa rozhodol urobiť svoje už štvrté časozberné video, v ktorom ukázal tie naj miesta Slovenska. Záhorie, Malé Karpaty, Biele Karpaty, Liptov či Veľkú Fatru precestujete vďaka nemu aj virtuálne!

Aby získal raritné zábery Slovenska, musel pre ne aj čo-to urobiť! Slovák Majo sa počas tvorby svojho štvrtého časozberného videa poriadne zapotil. Ako sám hovorí, pre získanie týchto záberov cestoval po Slovensku, šliapal do kopcov našich hôr a nocoval na štítoch, či hrebeňoch. Nevyhol sa ani nepríjemným zážitkom. Hoci zábery ako levanduľové pole vyzerali nevinne a romanticky, nie vždy to bolo naozaj tak. "Po západe slnka prišlo niečo, s čím som sa dovtedy nestretol pri žiadnom fotografovaní. Útok komárov bol tak intenzívny, že to bolo doslova neúnosné. Dávky repelentu, ktorý mi dali pestovatelia levandule, vydržali asi pol hodiny," priznáva po netradičnom zážitku Majo.

Boli aj chvíle, keď to chcel celé zabaliť. Na Lomnickom štíte ho čakala oblačnosť, ktorá znepríjemňovala fotografovanie nočnej oblohy a krajiny. Oveľa horší bol však podľa fotografa vietor. Reálnu teplotu -12°C znižoval na pocitových -27°C. "Bez rukavíc sa dalo vydržať najviac 1 minútu, potom prišla silná bolesť. To bol problém hlavne pri nastavovaní fotoaparátu. Na slideri sa vytvárala námraza, ktorú som musel pravidelne oklepávať. No a vietor zhadzoval aj fotoaparát na statíve," dodáva. Naopak, mimoriadne príjemným zážitkom bola preňho návšteva observatória na Skalnatom plese, kde mohol na vlastné oči vidieť, ako vyzerá odborné pozorovanie objektov vo vesmíre. Pozrieť si to môžete aj vy v Majovom videu!