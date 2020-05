Manželia Karina a Martin vyrazili do cudziny mesiace pred pandémiou: Naša karanténa v raji!

Kvôli pandémii koronavírusu zažil karanténu už takmer každý. Čo však robiť v prípade, že nastane vo chvíli, keď si užívate cestovanie naprieč Áziou? Veľa by o tom mohli rozprávať práve manželia Karina (24) a Martin (24) z Horehronia. Istý čas žili v Bratislave, odkiaľ v decembri odišli a vycestovali rovno do Ázie.

Mladá slovenská dvojica spolu čo-to precestovala aj predtým, no už ako manželia sa 8. decembra 2019 rozhodli vyraziť na dlhú ázijskú cestu. Začiatky neboli také ľahké, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať, hoci mali úspešne rozbehnutý cestovateľský blog Why We Travel.

"Keď sme vycestovali, mali sme našetrené peniaze, žiadny stály príjem a nevedeli sme, čo bude. Ľudia majú nesprávne zakódované, že každého s pár tisíc sledovateľmi živí Instagram (reklamy). To, žiaľ, nie je pravda. Pre nás je to v prvom rade hobby. Aktuálne máme obaja online joby, ktoré nás živia a nesťažujeme sa. Teraz vieme, že po všetkých tých pochybách, bolo vycestovať, správne rozhodnutie. Všetko je tak, ako má byť," uvádza Karina s tým, že začali v thajskom Bangkoku, kde strávili týždeň. Ich trasa vyzerala takto: Thajsko – Malajzia – Vietnam – Bali – Lombok.

"Na Lombok sme prišli len kvôli covidu, pretože je to menší ostrov, je tu menej turistov a cítili sme, že z Bali máme odísť. Sme tu v karanténe od 26. marca. Čo bude ďalej, nevieme," opisuje neistú situáciu kvôli pandémii. Dvojici Slovákov indonézske víza vypršali už dávno. Aktuálne sú v krajine na núdzových vízach, ktoré indonézska imigračná kancelária udelila všetkým turistom zdarma. Tieto núdzové víza zatiaľ platia do 29. mája. A tak im neostáva nič iné, ako čakať, či budú ešte predĺžené, alebo budú musieť hľadať letenku niekam inam. Napriek tomu nezaháľajú a na základe vlastných skúseností prinášajú na blogu tipy, čo treba vidieť alebo zažiť, keď sa v budúcnosti inšpirujete návštevou Ázie aj vy.

Typický deň v ázijskej karanténe

Karina a Martin našli kúsok domova aj v tak zvykmi vzdialenej krajine! Podľa slov dvojice karanténu prežívajú s ďalším blogerským párom a ich štvorročným synom Samkom. Ich typický deň nie je len samá zábava, ale aj kus práce. "Hneď po zobudení si ideme zacvičiť k bazénu, potom dáme sprchu, a sadáme za stôl a pracujeme. Okolo 10:30-11:00 si Martin robí kávu a ja raňajky. Potom pracujeme. Občas pomedzi to odbehneme na pláž, alebo sa kúpeme tu na vile v bazéne, prípadne pozeráme film. Po 4 mesiacoch v Ázii si počas karantény varíme domáce jedlo – už sme si robili langoše, buchty na pare, polievky nakyslo. To preto musíme cvičiť, ináč by sme odtiaľto odchádzali 2x ťažší," dodáva pobavene Martin. Nebyť koronakrízy, dvojica plánovala cestovať do júna. Aktuálne mali byť na ceste z Filipín na Srí Lanku, potom na Maldivy a domov.

Návrat domov na Slovensko

"Na Slovensko sa vrátiť rozhodne chceme, akurát, že nevieme, kedy. Aktuálne sa pohrávame s rôznymi scenármi, ale všetko sa ukáže od nových opatrení, od toho, či budeme môcť niekam letieť, ak áno, či tam bude povinná karanténa, atď. Faktorov, ktoré ovplyvnia naše rozhodnutie, je veľa, a teraz si netrúfam ani len odhadnúť, ako to celé dopadne," priznáva Slovenka Karina. Triezvo sa stavia aj k otázke, ako ovplyvnil COVID-19 ich spôsob života a cestovania. "Na jednej strane si myslím, že to, ako sme kvôli vírusu spomalili a trochu sa usadili, bolo pre nás potrebné. Cestovanie 24/7 a sťahovanie sa každých pár dní, bolo náročné a unavujúce. Na druhej strane, spomalilo nás to natoľko, že sme dva mesiace ostali „stáť“ na malom chudobnom ostrove, kde okrem pláží nablízku nič iné nemáme. Možno to vyznie tak povrchne, ale je to tak," opisuje pravdivo situáciu, v akej sa ocitli.

"Tiež si ale myslím, že COVID-19 nás naučil byť ešte viac vďační za to, čo máme. Aj ak to znie ako klišé, ďakujeme za zdravie a každý deň sa modlíme, aby nás Pán chránil a sprevádzal aj naďalej. Tiež sme si uvedomili aj to, že hoci sme si mysleli, že veci neberieme ako samozrejmosť, opak bol pravdou. Snáď táto situácia poučila nielen nás, ale všetkých ľudí. Prajeme si, aby sme sa čo najskôr vrátili „do normálu.“ Snáď si budeme oveľa viac vážiť všetky naše nekonečné možnosti," uzatvára Karina z Why We Travel.