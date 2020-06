Žene, ktorá túžila po bábätku, povedali, že tehotenstvo by ju zabilo: Neuveríte, kto jej ho vynosí

Rodina je naše všetko. Svoje o tom vie aj 34-ročná Rebekah, ktorá pred 14 rokmi podstúpila chirurgicky zákrok, počas ktorého jej odstránili močový mechúr. So zlomeným srdcom zistila, že práve kvôli tejto operácii nikdy nebude môcť vynosiť vlastné bábätko. A v tom sa stal zázrak.

Keď mala Rebekah Bragdon Adamson z Floridy 20 rokov, trpela chronickým ochorením intersticiálna cystitída, ktorá spôsobuje dlhodobé problémy s močovým mechúrom. Ako uvádza portál Daily Mail, v tom čase nevedela, že kvôli zákroku nebude môcť vynosiť vlastné dieťatko. Informáciu, ktorá jej zmenila celý život, sa dozvedela až v januári 2019, keď sa vydala za Bobbyho (38) a začali si plánovať spoločnú budúcnosť.

O bábätko sa snažili viac ako rok, avšak lekári povedali zúfalej Rebeke, že existuje 90 % šanca, že ju tehotenstvo zabije. Jej mladšia sestra Brianna Bragdon (28) videla, ako manželia zúfalo túžia po vlastnom dieťati, a tak spravila hrdinské rozhodnutie – ponúkla sa, že sa stane ich náhradnou matkou a vynosí im bábätko.

„Keď som sa dozvedela, že nemôžem mať dieťa, plakala som 3 dni. Pred operáciou mi to nikto nepovedal. Nemôžem otehotnieť. Jednoducho by som to neprežila, pretože bábätko by mi tlačilo na močový mechúr a kvôli riziku infekcie by som mala veľmi nízku šancu na prežitie,“ znejú slová zúfalej Rebeky.

Myšlienka, že by jej niekto iný vynosil dieťa, jej naháňala hrôzu. Všetko sa zmenilo rozhodnutím jej sestry. „Moja sestra má 3-ročného syna Jacka a ďalšie dieťa neplánuje. Jej tehotenstvo bolo plynulé a zhodli sme sa na tom, že by bola perfektnou náhradnou matkou, pretože by bábätko vynosila rodina,“ poznamenala Rebekah. Jej sestra Brianna si to musela najskôr premyslieť, avšak nakoniec súhlasila.

„Ľúbim svoju sestru a urobila by som pre ňu čokoľvek,“ povedala Brianna, ktorá je momentálne v 7. mesiaci tehotenstva. Rebekah a Bobby sa nemôžu dočkať augusta, kedy sa im narodí vytúžená dcérka. Bobby sa stane trojnásobným otcom, pretože z predchádzajúceho manželstva má dcéru Anabelle (8) a syna Alistaira (6).

„Sme nadšení, ale súčasne to je aj veľmi desivé. Zvlášť, keď je tehotná vlastná sestra. Ženy si prechádzajú tehotenstvom, aby mali vlastné dieťa, ona to robí preto, aby si porodila neter. Stále jej hovoríme, že je skvelá, keď je pre nás ochotná porodiť jej neterku. Sme si toho vedomí a bez nej si nevieme predstaviť náš život,“ poznamenala Rebekah.

„Budem veľkou súčasťou života mojej neterky. Nemôžem sa dočkať, až sa s ňou stretnem,“ ukončila rozprávanie tehotná Brianna.