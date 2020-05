Tešili sa na druhé bábätko, na sone prišiel šok: Ten nález vykoľajil aj lekárov

Katie Craw (26) sa podarilo niečo výnimočné. Napriek pravdepodobnosti jeden ku dvesto miliónom porodila jednovaječné trojičky, informuje portál DailyMail.

Katie a jej partner Rob skoro odpadli, keď na kontrole po 12 týždňoch zistili, že ich druhé dieťa sú vlastne trojičky. Nestáva sa často, že by boli trojičky identické – väčšinou sú oplodnené dve vajíčka naraz, pričom z jedného sa vyvinú dvojičky. Katie je však výnimkou, jej trojičky sú jednovaječné. To znamená, že súrodenci Tommy, Joshua a Eddie sú z genetického hľadiska úplne zhodní. Rodičia im spočiatku aj doma museli nechať nemocničné značky, aby ich vedeli rozoznať.

Správa o počte detí bola veľký šok. „Po piatich sekundách sonografie ma doktorka požiadala, nech sa zhlboka nadýchnem. Myslela som, že je niečo zle, ale ona prišla s tým, že vidí tri tlkoty srdca,“ vraví Katie. Hneď vedela, že to nie je vtip. „Keď som zistila, že čakám tri deti, hneď mi napadlo, že si nemôžeme dovoliť väčšie auto alebo dom,“ spomína Katie. Bolo ťažké to celé spracovať, no nakoniec si povedali, že všetko sa deje z nejakého dôvodu. Teraz, keď sa chlapci narodili, sú Katie s Robom šťastní, že ich majú.

Na začiatku netušili, že v podstate čakajú malý zázrak. Lekári si mysleli, že oplodnené boli dve vajíčka naraz, pričom z jedného sa vyvinuli dvojičky. „Bol (doktor) presvedčený, že nájde dve placenty, ktoré splynuli. Už sme sa zmierili s tým, že máme trojičky, takže ma až tak nezaujímalo, ako sa tam dostali,“ hovorí Katie. Výsledok však lekára šokoval. Chlapci sa narodili predčasne a pár týždňov trvalo, kým sa mohli doma stretnúť so svojím veľkým bratom Jacobom.

Šesťčlenná rodina bola dojatá podporou svojho okolia. V čase koronakrízy je ťažké byť mamou jedného novorodeniatka, nie to ešte troch. Susedia im nechávajú pred dverami plienky a iné nutnosti, aby finančne pomohli Katie a Robovi. „Sme naozaj šťastní. Hovorí sa, že na výchovu dieťaťa treba celú dedinu, a je to pravda,“ uzavrela s úsmevom Katie.