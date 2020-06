Smrť Tadeáška († 4 mes.) z Česka: Pitva odhalila, čo bolo príčinou jeho úmrtia

Bábätko zomrelo kvôli syndrómu náhleho úmrtia.

Mŕtvy 4-mesačný Tadeáško z Čiech zomrel podľa predbežných výsledkov pitvy kvôli syndrómu náhleho úmrtia. Matka potom podľa polície mohla telo hodiť do vody. Vyšetrovanie však ešte nie je uzavreté, povedal v utorok novinárom námestník krajského policajného riaditeľa Jan Krejčí.

"Na základe predbežných výsledkov súdnej pitvy bolo zistené, že príčinou smrti dieťaťa je syndróm náhleho úmrtia," uviedol Krejčí. Kriminalisti vylúčili násilný trestný čin, preto nikto nebol obvinený.

Ako sa dieťa dostalo do vody, kriminalisti stále vyšetrujú. "Predpokladáme, že dieťa mohla do vody hodiť matka, ale stále prebiehajú úkony trestného konania a je to jedna zo skutočností, ktorú overujeme," dodal Krejčí.

Mŕtve štvormesačné dojča našli policajti v sobotu pri obci Hořín, podľa Krejčího bolo mŕtve už niekoľko dní. Matka chlapčeka sa v piatok obrátila na políciu, že sa jej synček stratil s kočíkom v zámockom parku. Polícia, hasiči aj dobrovoľníci spustili rozsiahle pátranie, zapojili sa desiatky ľudí, pomáhal aj vrtuľník a dron. Telo dieťaťa sa našlo v sobotu popoludní.