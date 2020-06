Saška pre rakovinu schudla na 34 kíl, túži po jedinom: Prezidentka na úpenlivú prosbu neodpovedala

Prežívajú zlé časy! Už deväť mesiacov malá štvrtáčka bojuje so zákernou rakovinou. Saška (10) z Hlohovca mesiace nepozná nič, len neustále pobyty v nemocnici.

Dievčatko trpí diagnózou osteosarkóm. Nádor, ktorý má na nožičke, jej už lekári operovali, no stále musí absolvovať chemoterapie, ktoré ťažko zvláda. Jej telíčko má už len 34 kíl. Okrem fyzickej bolesti ju kvári i bezmocnosť, že nemá svojho milovaného ocka pri sebe. Saška napísala ešte minulý rok prezidentke list, kde žiada o milosť pre ocka, no prezidentka stále jej prosbe nevyhovela a ani jej neodpísala.

Bojuje ako sa len dá. Nový Čas priniesol pred mesiacmi príbeh malého dievčatka, ktoré z ničoho nič náhle ochorelo. Najskôr mala Saška len červený fliačik na nohe. Keď však neprechádzal a noha bola stále červená, mama Alena s dcérkou absolvovali nespočetné množstvo vyšetrení. Nakoniec sa potvrdila ťažká diagnóza. Odvtedy museli dievčatku zobrať 23 cm z nožičky a nahradiť kosť titanovou. Liečba je však nesmierne náročná a Saška sa nevzdáva. Veľké trápenie má však s pani prezidentkou, ktorá stále okatej štrvtáčke nevyhovela.

Prezidentka mlčí

Aj Saškina mama sa už nemôže pozerať na to, ako sa jej milovaná dcérka trápi pretože nemôže byť s ockom. "Napísala som koncom marca pani prezidentke ešte raz list. Poslala som jej ho rovno domov na jej súkromnú adresu doporučene. Viem, že si ho prevzala. Veľmi som ju žiadala o to, aby sa na príbeh môjho partnera a Saškinho ocka pozrela. Ja nechcem, aby mu udelila milosť, keď to nepôjde, ale aby sme ho aspoň raz za čas mali doma, aby mu dali trebárs i náramok aj na obidve nohy," zúfa si nešťastná Alena.

Saška už ocka nevidela takmer pol roka. Teraz sa do ústavu ani nedá ísť keďže sú zatvorené kvôli pandémii. "Je to veľmi ťažké pozerať sa na dcérku, ktorá trpí nielen fyzicky, ale aj psychicky. Dcérka má toho ešte veľa pred sebou. Stále sme v nemocnici a kontakt s ockom by jej veľmi pomohol. Vieme, že to nie je jednoduché, len dúfame, že sa nám to podarí a veľmi o to pani prezidentku prosíme," hovorí mama, ktorá verí, že prezidentka bude v tejto veci konať. Jej hovorca však dobré správy nemá. "Pani prezidentka sa prípadom zaoberá, " povedal v skratke Martin Strižinec. Nepotvrdil však žiadny termín, kedy by mohol byť aspoň nejaký výsledok. Podľa našich informácii si však Zuzana Čaputová už vypýtali spis Saškinho ocka priamo z väznice. Či však prídu z kancelárie dobré správy je zatiaľ stále otázne