Koronavírus: Zmena pre cudzincov prechádzajúcich cez Slovensko, väzni ušili 300-tisíc rúšok

Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) ukončil po necelých troch mesiacoch výrobu ochranných prvkov v boji proti novému koronavírusu – rúšok, ochranných štítov a overalov. "Za obdobie od 27. februára do 22. mája väzni ušili 295.263 rúšok a 20.000 rúšok so strednou vrstvou s iónmi striebra. Rúška šili väzni v siedmich ústavoch, ktoré majú zriadené strediská šitia, a to v ústave Košice-Šaca, Banskej Bystrici-Kráľovej, Košiciach, Nitre-Chrenovej, Želiezovciach, Ružomberku a Dubnici nad Váhom," uviedla pre TASR hovorkyňa ZVJS Monika Kacvinská. S kompletizáciou ochranných štítov väzni skončili s celkovým počtom 20.572.

(tasr)