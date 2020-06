Pribudlo najmenej odobraných vzoriek od marca: Prečo testujeme tak málo ľudí?!

Máme dosť testov, ale málo otestovaných. Len nedávno sa slovenským vedcom podarilo vyrobiť spoľahlivé testy na COVID-19 a Slovensko ich dostalo do daru viac ako 100-tisíc.

Posledné čísla otestovaných ľudí však klesajú na minimum. Za nedeľu pribudlo len 274 nových vzoriek, čo je číslo, ktoré sme naposledy videli v polovici marca. Prečo laboratóriá nerobia viac testov? Výsledky pandémie nového koronavírusu sú na Slovensku nadmieru dobré, čo naznačuje aj takmer opätovne plné spustenie ekonomiky. Krízový štáb si ako mieru úspešnosti stanovil kĺzavý medián nových prípadov, ktorý je v súčasnosti na nule. Za posledné dni pribudli nové prípady pozitívne nakazených ľudí len v jednotkách.

Problémom sa však môže stať aj to, že slovenské laboratóriá vykonali v nedeľu po dlhých týždňoch opätovne len malé množstvo testov - 274 vyšetrených vzoriek, v ktorých našli jeden pozitívny prípad. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že to je otázka na Úrad verejného zdravotníctva či permanentný krízový štáb. „Vzhľadom na fakt, že sa znižuje chorobnosť, znižuje sa aj počet indikovaných pacientov, a tým pádom sa znižuje aj počet testovaných na COVID-19,“ vysvetlil Marek Eliáš z Úradu verejného zdravotníctva.

O niečo zhovorčivejší bol vedec Róbert Mistrík, ktorý má na starosti testovanie v rámci krízového štábu. „Podobne ako v iných krajinách to súvisí s víkendovým režimom a na počte sa odráža aj veľmi dobrá epidemiologická situácia. Máme minimum nových prípadov, nemáme nové ohniská nákazy a tým nevzniká potreba masívneho testovania ľudí so symptómami, kontaktov infikovaných a podozrivých. Vyšetrovanie osôb v karanténe sa prirodzene sústreďuje do pracovných dní. Očakávame, že počty sa v najbližšich dňoch opäť zvýšia,“ avizuje Mistrík.

Slovensko sa v polovici mája pochválilo úspechom našich vedcov, ktorým sa podarilo vyvinúť test na COVID-19, čo zafinancovala nadácia ESET. Prvých 100-tisíc testov dostalo Slovensko darom, o tom, či kúpime ďalšie, sa zatiaľ nerozhodlo.