Zamestnávatelia v Banskobystrickom kraji o kríze: Pomoc štátu sa niektorým zdala riziková a neprehľadná

Zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) začali v pondelok so sériou návštev podnikov, podnikateľov aj remeselníkov, aby zistili, ako sa koronakríza dotkla zamestnávateľov v kraji.

Prvý deň bola na programe návšteva salaša na Zbojskách, sociálneho podniku vo Valaskej a tiež Železiarní Podbrezová. „Naším cieľom je tiež zmapovať, ako funguje pomoc, aké budú dosahy na ekonomiku kraja, kde sa dajú hľadať dobré inšpirácie a prípadne, ako môže župa byť nápomocná. Uvidíme, čo ukážu stretnutia, ako sa kríza podpísala na situácii jednotlivých skupín podnikateľov aj zamestnancov, a podľa toho povedieme prípadné ďalšie rokovania," uviedol pre TASR predseda BBSK Ján Lunter.

Zatiaľ má za sebou návštevu Salaša Zbojská, ako zástupcu malého podnikateľa v agroturistike a gastronómii, sociálneho podniku - čistiarne Wasco vo Valaskej a najväčšieho zamestnávateľa v regióne Železiarní Podbrezová. Okrem toho absolvoval niekoľko neformálnych rozhovorov s podnikateľmi v Banskej Bystrici.

„Tieto návštevy hodnotím ako veľmi prínosné, aj keď zatiaľ z nich nemožno vyvodzovať všeobecne platné závery. Už teraz sa však ukazuje, že viacerí menší podnikatelia o štátnu pomoc nežiadali, pretože sa im zdala riziková a neprehľadná. Prakticky úplne mimo zóny štátnej pomoci skončili v časoch koronakrízy sociálne podniky, čo mňa osobne veľmi mrzí, pretože dávajú prácu dlhodobo nezamestnaným a pomáhajú im získať dôležité zručnosti. Veľkí hráči skôr potrebujú zmeny na úrovni celoeurópskych regulácií, zaujala ich však aj iniciatíva BBSK, ktorá sa snaží prepájať vedecké a podnikateľské kapacity," priblížil Lunter.

Séria návštev bude pokračovať už v utorok 2. júna, keď má predseda BBSK namierené do magnezitových závodov v Lubeníku, v stredu 3. júna navštívi PPS Group v Detve a na budúci týždeň zavíta do Krupiny, Vlkanovej a do Zvolena.