Ostrieľaný biznismen Beckham: Rozbieha futbalová legenda ďalší kšeft?

Bývalý futbalista David Beckham sa rozhodol investovať do nového podnikania.

Hoci práve tento odbor bol pandémiou značne poškodený, registroval si slávny Brit značku DB v odbore pohostinskej činnosti a hotelierstva. Podľa zasvätených tak urobil preto, že chce vytvoriť impérium DB, ktoré bude prevádzkovať hotely a reštaurácie.

"David je ostrieľaný biznismen a rovnako ako chytro vybudoval značku Beckham s Victoriou, poistil si všetky možné budúce projekty. Teraz má síce plné ruky práce so svojím futbalovým tímom v Miami, ale mať vlastný hotel, to je vec, ktorá sa rozhodne môže stať. David sa síce do ničoho neženie, ale rozhodne si chce poistiť, že než sa do tohto odboru podnikania pustí, všetko bude nepriestrelné, než naozaj začne," cituje The Sun.

Beckham nie je v obore hotelierstva úplný nováčik. Stal sa tvárou hotela The Londoner v Macau, v ktorom si otvára reštaurácii jeho najlepší kamarát Gordon Ramsay.uviedol pred časom Dávid k projektu The Londoner.