WHO chcela spojiť sily v boji proti COVID-19, farmaceutický priemysel iniciatívu nepodporil

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) predstavila v piatok iniciatívu, ktorá umožní spoločné využívanie patentov na budúce očkovacie látky proti ochoreniu COVID-19, spôsobovanému novým koronavírusom.

Farmaceutický priemysel však dal jasne najavo, že nemá záujem o takýto program. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.

"Veda nám dáva riešenia, ale aby tieto riešenia poslúžili každému, musíme byť solidárni," povedal generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zo Ženevy na online podujatí, kde iniciatívu predložil. Tedros zdôraznil, že patentové združenie bude dobrovoľné.

Spoločný technologický fond WHO pre COVID-19 (Covid-19 Technology Access Pool) získal podporu 36 krajín vrátane Brazílie, Juhoafrickej republiky (JAR), Pakistanu, Malajzie a Indonézie, ako aj Belgicka, Holandska a Nórska.

Medzinárodná federácie farmaceutických výrobcov a združení (IFPMA) so sídlom vo švajčiarskej Ženeve vyjadrila vo vyhlásení nesúhlas s niektorými podmienkami v pláne WHO, "pretože naznačujú, že práva na duševné vlastníctvo, ktorých sa vlastníci nevzdajú a ktoré nemajú celosvetovo platnú licenciu, môžu predstavovať prekážku".

Lídri farmaceutického priemyslu vo štvrtok na tlačovom brífingu IFPMA zároveň varovali pred zdieľanými patentmi. "Ak nechránite duševné vlastníctvo, potom v podstate nikto nemá motiváciu niečo vylepšovať," vyhlásil výkonný šéf farmaceutickej spoločnosti AstraZeneca Pascal Soriot.

"V tejto chvíli je to nezmysel, v tejto chvíli je to nebezpečné," povedal výkonný riaditeľ ďalšej farmaceutickej firmy Pfizer Albert Bourla a poukázal na to, že jeho priemysel na seba preberá riziko v podobe miliárd dolárov, keď vyvíja vakcíny, ktoré nakoniec môžu, ale nemusia účinkovať.

Lídri tohto priemyslu sa však s WHO zhodli, že budúce vakcíny na COVID-19 musia byť dostupné za prijateľné ceny, aby ochránili ľudí v chudobných aj bohatých krajinách.