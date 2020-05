Čísla od WHO hovoria jasne: Od marca zomrelo v Európe viac ľudí, než je bežné

V 24 európskych krajinách zomrelo od začiatku marca približne o 159 000 ľudí viac, než je bežné pre toto obdobie v minulých rokoch.

Vo štvrtok to vyhlásil šéf sekcie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu Hans Kluge, ktorého citoval denník The Guardian. "Tieto úmrtia sú navyše nad to, čo by bolo bežne pre toto obdobie roka očakávané," povedal Kluge.

Uviedol, že v Európe bolo dosiaľ zaznamenaných viac ako 175 000 obetí nového druhu koronavírusu a vyše dva milióny nakazených, pričom medzi najpostihnutejšími krajinami sú Rusko, Turecko, Bielorusko a Británia. Kluge dodal, že 94 percent mŕtvych s ochorením COVID-19, ktorého pôvodcom je koronavírus SARS-CoV-2, boli starší ako 60 rokov a najmenej šesť z desiatich obetí tvoria muži. Až 97 percent mŕtvych malo najmenej jednu ďalšiu chorobu, najčastejšie šlo o srdcové ochorenie.