Odvážny návrh bývalej šampiónky: Deblisti sa do nej okamžite pustili

Prišla s odvážnym nápadom! Niekdajšia wimbledonská šampiónka, francúzska tenistka Marion Bartoliová (35), sa otvorene vyjadrila k téme finančnej pomoci hráčom z nižších priečok rebríčka.

Teda k téme, ktorá v posledných mesiacoch koronakrízy, spustila na tenisovom poli masívnu debatu.

"Viem, že si týmto vyjadrením priateľov nezískam, ale musím to prosto povedať," povedala pre Tennis Majors. "Nechápem všetkým deblovým turnajom po celý rok. Chápem to na grandslamoch či olympiáde. Štvorhra je súčasťou tenisovej histórie. Ale teraz vidím, že deblisti majú okolo seba tímy, aj šesť ľudí. Keď som hrala ja, nemohola som si dovoliť platiť toľko ľudí, aby so mnou cestovali. Prečo sa radšej peniaze nedajú tým, čo hrajú challengery a kvalifikácie. Tomu fakt nechápem," zaútočila Bartoliová a zamyslela sa, či by sa mala švorhra úplne zrušiť, alebo by do nej malo ísť menej peňazí. Jej návrh sa na sociálnych sieťach ale rýchlo stretol s kritikou.