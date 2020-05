Vek je pre nich len číslo: Neuveríte, pred kým pokľakla 27-ročná žena

Prsteň objednaný z internetu a zásnuby počas súkromného tanca v striptízovom klube. Nie, nejde o žiadny filmový príbeh z výletu partie kamarátov do Las Vegas, ale o skutočné zásnuby netradičného páru.

Vek oboch snúbencov sa skladá z číslic 2 a 7. Kým Rachael má 27, jej vyvolený John 72. Vekový rozdiel však podľa nej nebadať a to najmä v posteli, kde je podľa slov budúcej nevesty veterán z vojny vo Vietname stále „fenomenálny“.

V noc ich zásnub si s partiou kamošov vyrazili do asi najmenej očakávaného miesta na zásnuby - striptízového klubu. Tam podľa webu Dailymail dostala Rachael skvelý nápad. „Som hrozná v udržiavaní tajomstiev a tak som sa rozhodla staviť na spontánnosť,“ opísala. Svojmu princovi zaplatila súkromný tanec od troch žien naraz a počas neho vyšla na pódium a vypľula zo seba ponuku na sobáš.

„Pre nás je vek len číslo. Milujem ho, je moja spriaznená duša,“ hovorí matka synčeka Leviho (5), ktorého má z predošlého vzťahu s 58-ročným mužom. Zaujímavé je aj to, že sa poznajú už dlhšiu dobu. John bol pôvodne jej šéfom v bezpečnostnej firme, ktorú vlastní. „Sme si takí blízki, že je to niekedy až desivé. Okamžite vieme vyčítať to, čo ten druhý cíti,“ opísala. „Bolo to ako vo filme. Prehol ma cez ruku a pobozkal,“ hovorí o ich prvom bozku. Vtedy si myslela, že má John tesne po štyridsiatke. Pár s obrovským vekovým rozdielom oslavuje 19. výročie: Neuhádnete, koľko rokov mal ženích v deň svadby

Rachael priznala, že vždy mala radšej starších mužov, ktorí sú vyspelí. Do svojho vtedy ešte šéfa sa zaľúbila na prvý pohľad a presne vie, čo bude nasledovať, keď sa časom ich cesty nenávratne rozídu. „Nikdy nebude nikto, kto by sa mu len trochu priblížil. Nikdy si už nikoho nenájdem,“ povedala presvedčivo. „Každý deň sa bojím. Viem, že nebude žiť večne, mám z toho strach,“ priznala.

„Veľmi sa mi páčila jej povaha a to, aká je učenlivá. Moje deti s tým nemajú žiadny problém, je to skvelé, je mojím životom,“ povedal John. Sebavedomo dodal, že ľudia na ulici si ich pletú s mladšími pármi, keďže on vyzerá o 20 až 30 rokov mladší.