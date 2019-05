Pár s obrovským vekovým rozdielom oslavuje 19. výročie: Neuhádnete, koľko rokov mal ženích v deň svadby

Zobrali sa, keď mal on 17 rokov a ona 51. Hoci rodina aj priatelia hovorili, že im manželstvo nevydrží, pár oslávil svoje 19. výročie.

Jay Barham sa stretol s matkou dvoch detí Lindou, ktorá je o 34 rokov staršia ako on, keď ho učila šoférovať. Zblížili sa vďaka ich spoločnému hudobnému vkusu, až nakoniec divoký románik vyústil do rozhodnutia zobrať sa.

Ich najbližší boli zhrození. Jay sa obával reakcie jeho rodičov, ktorí sú o desať rokov mladší ako Linda, zatiaľ čo Linda sa obávala reakcie jej syna, ktorý je rovnako starý ako Jay. Nič ich nezastavilo a po 8-mesačnom romániku sa rozhodli pre svadbu. Teraz oslavujú svoje 19. výročie a tvrdia že sú „zamilovaní ako nikdy predtým“.

Netrápili ich ani názory ľudí ohľadom ich vekového rozdielu. „Najväčším pozitívom vo vzťahu so staršou ženou je jej civilizovanosť. Môžete otvorene rozprávať o svojich pocitoch a nezatláčať ich hlbšie dovnútra,“ vyjadril sa Jay pre portál Metro.

„Prispôsobili sme náš vzťah Lindinmu veku. Namiesto dlhšej prechádzky radšej ideme autom. Ľudia hovorili hrozné veci, no ignorovali sme ich. Niekedy si ľudia myslia, že je moja mama. Naše manželstvo však vydržalo dlhšie než mnoho iných a stále sme do seba veľmi zamilovaní.“

Pár z Anglického Essexu tvrdí, že jediná vec, kvôli ktorej sa hádajú, je ich mačka, a ani v jej prípade nejdú do postele bez toho, aby problém vyriešili. Linda si myslí, že je pokrytecké súdiť staršie ženy viac ako starších mužov, ktorí majú mladšie partnerky. Na začiatku vzťahu mala isté pochybnosti a vravela si, že je to zlé, no bola rozvedená, o deti bolo postarané a jednoducho cítila, že to je vec, ktorú by mala spraviť.

Keď sa pár zobral, Linda mohla ešte stále mať deti, no Jay sa nikdy neťahal do rodičovstva. „Nikdy som nechcel byť rodičom. Som z tých, ktorí si hračky nechávajú pre seba,“ dodal. Tvrdí tiež, že im to klape aj v posteli. Jay mal pred Lindou tri vážne priateľky. „Neprestanete mať sex, keď dovŕšite 65 rokov. Neviem, prečo si ľudia myslia, že chuť milovať sa umrie, keď máte 50,“ uzavrela Linda.