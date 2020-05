Moderátorka Wisterová sa počas pandémie vrátila za synmi do Ameriky: Drsné podmienky!

Znova ich môže objať! Moderátorka Vera Wisterová (43) je od októbra minulého roka bez milovaných synov Harlowa (9) a Thea (6).

Chlapcov jej totiž z nákupného centra v Bratislave uniesol ich otec Jeremy Hulsh (41) a odišiel s nimi do Ameriky. Od tej doby sa zúfalá matka snaží o to, aby svoje poklady získala naspäť. Naposledy s nimi bola vo februári, keď cestovala do Chicaga. Tu sa o chlapcov bila na súde, aby sa vrátili na Slovensko, kde posledné roky žili. Jej snahy však prekazila pandémia koronavírusu a Vera sa na dlhé mesiace znova vrátila do rodnej krajiny.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Aby toho však nebolo málo, zdrvená matka netušila, kedy najbližšie chlapčekov uvidí. Americký prezident totiž zatvoril hranice a moderátorka tŕpla v strachu, či sa jej vôbec podarí do Ameriky vycestovať. Podľa najnovších informácií Nového Času je však od začiatku mája opäť v zahraničí. Súd jej vyhradil dni, ktoré môže so synmi stráviť, no musí dodržiavať tvrdé podmienky.

Wisterová a Hulsh bojujú o svoje deti, chlapcov Harlowa a Thea. Obaja ich totiž chcú do výhradnej starostlivosti. Moderátorka, ktorá sa obávala najhoršieho, spravila všetko pre to, aby synov mala pri sebe a ich otec americko-izraelského pôvodu Jeremy Hulsh ich vídal len v súdom nariadenom čase na Slovensku. Najhoršiemu sa však nepodarilo predísť a katastrofický scenár sa naplnil v októbri minulého roka, keď ryšavka o svoje poklady prišla. Hulsh ich totiž uniesol z nákupného centra v Bratislave a s presne premysleným plánom s nimi ušiel do Ameriky, kde má podporu nielen rodiny, ale aj kamarátov.

Moderátorka neváhala ani sekundu a pustila sa do bitky na amerických súdoch, kde si chce vydobyť svoje právo ako matka detí, ktoré žili dlhé roky na Slovensku a kam by sa podľa jej slov mali aj vrátiť. Synovia však majú nielen slovenské, ale aj americké občianstvo a zahraničné súdy na ne tak aj nahliadajú. Počas najväčšej vlny šírenia koronavírusu však boli uzavreté hranice štátov a Wisterová doma čakala na dobu, keď znova pocestuje do Chicaga, kde Hulsh s chlapcami žije. Naposledy so synmi bola koncom februára tohto roka.

Nebolo pritom vôbec jasné, či sa jej to podarí a Vera mala na dlhé mesiace hlavu v smútku. Podľa informácií Nového Času však zrejme využila svoje právo ako matka detí s americkým občianstvom a dostala výnimku na vycestovanie do USA. Od 5. mája je totiž znova v Amerike. „Nemá to vôbec ľahké. Okrem toho, že získala túto výnimku, musela dodržať aj štrnásťdňovú domácu karanténu, ktorú trávila v byte, ktorý si tam prenajala kvôli chlapcom,“ prezradil nám zdroj z jej okolia.