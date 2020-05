Schwartzman o vzťahoch s ostatnými tenistami: S Federerom sme najlepší kamoši, tomuto sa radšej ani nezdravím

Argentínsky tenista Diego Schwartzman prehovoril o vzťahoch s niektorými svojimi súpermi. So 170 cm najnižší člen širšej svetovej špičky (pred prerušením sezóny mu v rebríčku ATP patrila 13. priečka) najviac vychválil Švajčiara Rogera Federera.

So svetovou trojkou a grandslamovým rekordérom má podľa vlastných slov výborný vzťah.

"Správame sa k sebe ako najlepší priatelia. A zápas proti nemu je taká paráda, že to ani neviem opísať. On je schopný zahrať ktorýkoľvek úder. On nehrá tenis, ale tancuje na kurte," povedal 27-ročný Schwarzman o 38-ročnom veteránovi Federerovi.

Pochvalu si zaslúžil aj Japonec Kei Nišikori, ale nie Rus Daniil Medvedev. "Tento hráč trénuje s pokojom samuraja. Vychádzame spolu dobre. Čo sa týka Medvedeva, mali sme dobrý vzťah, ale už sa s ním nezdravím, ani spolu netrénujeme," vravel húževnatý Argentínčan.

Schwarzman narážal na správanie sa 23-ročného Rusa počas ich vzájomného súboja v rámci ATP Cupu tento rok v januári v austrálskom Sydney. Medvedev vtedy zdolal Schwarzmana 6:4, 4:6, 6:3 a Rusi vo štvťfinále zdolali Argentínčanov už po dvojhrách. "Povedal som mu vtedy pri sieti, že je výborný tenista, ale mal by zmeniť svoje správanie. Chýba mu rešpekt voči súperovi, robí veci, ktoré by nemal. Dokonca ruský kapitán Marat Safin sa mi prišiel ospravedlniť za neho," citovali Schwartzmana portály ESPN a championat.com.