Nešťastník večera: Nad vlastným gólom Nóra sa všetci smejú

Nešťastník večera! Nemecké médiá tak označili nórskeho brankára Runeho Jarsteina (35). Ten si totiž vsietil kuriózny vlastný gól.

V stretnutí nemeckej Bundesligy medzi Herthou Berlín a RB Lipsko (2:2) sa domáce Lipsko dostalo do vedenia 2:1 po nešťastnom zásahu nórskeho brankára. Český reprezentant Patrik Schick vystrelil na bránku Herthy. Jarstein jeho strelu chytil, potom ju však nešikovne hodil do vlastnej bránky. "Neviem, čo sa stalo. Chcel som strelu chytiť, hodil som sa a loptu som si potom vlastne hodil do siete. Bolo to šialené," opísal nešťstný moment Rune Jarstein.