Slovenskí študenti sa po otvorení hraníc chceli z Čiech vrátiť domov: Narazili na problém!

Hoci Slovensko odo dnes uvoľnilo podmienky prechodu svojich hraníc, Slovákom dlhodobo žijúcim v Českej republike návrat domov na 48 hodín neuľahčilo.

Vyplýva to zo skúseností študentov žijúcich v Olomouci, ktorí chceli po niekoľkých mesiacoch aspoň na krátku dobu navštíviť svoje rodiny. Tí, ktorí nemajú v Českej republike trvalé alebo prechodné bydlisko, by totiž po návrate domov museli do dvojtýždňovej karantény. Na problém narazila napríklad Lucia Brisudová, ktorá už šesť rokov žije v Olomouci. Svojich rodičov nevidela takmer tri mesiace.

Doktorandka prírodovedeckej fakulty chcela uvoľnenie podmienok pre prechod hraníc využiť v piatok večer. Návrat do ČR plánovala v nedeľu popoludní. "Narazila som však na problém, že ak nemám prechodný alebo trvalý pobyt v Českej republike, nemám právo túto výnimku na 48 hodín využiť. Musela by som byť dva týždne v karanténe práve preto, že tu nemám prechodný alebo trvalý pobyt," povedala v stredu ČTK Lucia Brisudová s tým, že informácie jej potvrdili na slovenskej covid linke.

Problémy s krátkodobým návratom domov mala nielen ona, ale aj rad ďalších jej slovenských priateľov. Týka sa to predovšetkým študentov, len na Univerzite Palackého ich študuje cez 2000. "Môžeme sa vrátiť len vtedy, ak by sme boli dva týždne v karanténe. Po návrate by som sa zase nemohla vrátiť natrvalo do Českej republiky, ale len na dva dni," doplnila. Paradoxom je, že ak by na Slovensko išla so svojím českým priateľom, on by po vyplnení formalít mohol bez problémov za hranicami 48 hodín pobudnúť a nemal by problém ani po návrate. "Ja na to zatiaľ právo nemám," podotkla.

Doktorandka žije v Českej republike šesť rokov. Doteraz si prechodný pobyt nevybavovala, nebolo to totiž žiadnou prekážkou aj vzhľadom na členstvo oboch krajín v Európskej únii. Podľa ministerstva vnútra potvrdenie o prechodnom pobyte nie je podmienkou pobytu občana EÚ na území ČR, je preto ponechané na jeho rozchodnutie, či o toto osvedčenie požiada, alebo nie.

Lucia Brisudová žije v byte s nájomnou zmluvou, v Olomouci platí napríklad aj za komunálny odpad. Východiskom z tejto situácie je podľa nej počkať na úplné uvoľnenie prechodu hraníc alebo si vyriešiť prechodný pobyt. "Začala som ho riešiť až v tejto kritickej situácii, ale zatiaľ sa mi nepodarilo všetko vybaviť. Bude pre mňa zrejme rýchlejšie počkať na otvorenie hraníc pre všetkých," doplnila s tým, že systém nie je doladený.

Voľnejší režim pri prekračovaní hraníc, pri ktorom však musia záujemcovia preukázať dĺžku pobytu, platí odo dnes medzi Českom, Slovenskom a Maďarskom. Hranice boli doteraz uzatvorené kvôli prísnym opatreniam v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Obyvatelia Česka, Slovenska a Maďarska môžu odo dnes medzi týmito štátmi cestovať bez nutnosti negatívnych testov na ochorenia covid-19 a bez karantény. Podmienkou ale je, že sa späť do svojej krajiny vrátia do 48 hodín.