Originálny darček? Káva, ktorá vás osloví po mene

Zlaté Zrnko je slovenská remeselná pražiareň kávy, ktorá zaujala odborníkov aj všetkých kávičkarov od svojho vzniku už niekoľko krát. Zaujali jej originálne názvy a obaly, svetové ocenenia a najnovšie možnosť vyrobiť etiketu s vlastným menom.

Pražiareň Zlaté Zrnko praží kávy s pôvodom nazvaných podľa krajiny pôvodu a kávové zmesi namiešané podľa chutí zákazníkov nazvané podľa Shakespearových postáv. A práve mená na obaloch káv Zlaté Zrnko zaujali zákazníkov, ktorí si želali kávu aj s ich menom, alebo venovaním, aby mohli obdarovať svojich najbližších originálnym darčekom.

Káva s vašim menom

Nakoľko Zlaté Zrnko je remeselná pražiareň a každý balíček kávy vyrába ručne, rozhodli sa toto želanie zákazníkov splniť. Pri objednávke kávy na www.zlatezrnko.sk umožnili pri vkladaní kávy do košíka zadať vlastný názov alebo venovanie. Zákazníci si túto službu rýchlo obľúbili a objednávajú si aj bežné mená ale aj veľmi originálne názvy a venovania. Názov na prednej etikete môže mať 20 znakov a je možné použiť aj symbol srdiečka.

Svetovo úspešná káva

Kávy Zlaté Zrnko zaujali aj svetových odborníkov, ktorí im udelili vysoké hodnotenia. V rokoch 2018 a 2019 pražiareň získala spolu 23 medzinárodných ocenení z potravinových súťaží v Anglicku a Taliansku. Na anglických potravinových oskaroch Great Taste Awards získali jej kávy spolu 10 ocenení a v talianskej súťaži International Taste Awards až 13 medailí.

Káva na výnimočné chvíle

Kávy s pôvodom Zlaté Zrnko sú výnimočnej chuti charakteristickej pre krajinu a oblasť z ktorej pochádzajú. V ponuke nájdete výnimočne horkasté kávy z Kuby a Indonézie, sladké kávy z Brazílie a Guatemaly ale aj ovocné kávy z Etiópie a Rwandy. Kávy sú vyberané podľa najvyššieho hodnotenia. Tie sú nielen chuťovo najzaujímavejšie, ale aj najdrahšie a teda farmári za ne dostávajú vysokú výkupnú cenu.

Káva na každý deň

Kávové zmesi Zlaté Zrnko majú stabilnú chuť a sú skutočne namiešané podľa chuti zákazníkov. Ako je to možné? Spojením 5 a viac rôznych káv do jednej zmesi je možné dosiahnuť požadovaný súzvuk chutí, ktorý je možné vyladiť podľa chuťových prianí zákazníkov. Zlaté Zrnko čerpá zo skúseností talianskych odborníkov, ktorí tieto obľúbené zmesi miešajú niekoľko desaťročí a zákazníci po celom svete si ich chuťové profily veľmi obľúbili. Najobľúbenejšia je Emília, ktorá je 100% arabica a nieje ani kyslá, ani veľmi horká a to obľubuje široké spektrum kávičkarov.

Kde nájdete kávu Zlaté Zrnko?

Zlaté Zrnko má vlastné predajne kávy v Bratislavskom Auparku a OC Centrál, v Ivanke pri Dunaji a Košickom Cassovare. Nájdete ich aj v predajniach Metro, Starý Otec, Yeme, Martinus a mnohých ďalších po celom Slovensku.

“Obdarujte svojich najdrahších originálnym darčekom a vychutnajte si spolu výnimočné kávy zo slovenskej pražiarne. Dnes objednáte, zajtra vychutnáte.”

Personalizované kávy si môžete objednať na www.zlatezrnko.sk s dopravou od 20 eur zadarmo a doručením do 24-48 hodín.