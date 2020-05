Má len štyri roky a už ovláda 3 jazyky: Zalapáte po dychu, aké IQ vyšlo tomuto chlapčekovi

Izaak Miller má len 4 roky, no už vie vymenovať všetkých 50 amerických štátov a pozná abecedu v troch jazykoch, informuje portál Metro.

Dokonca sa gréčtinu a arabčinu naučil úplne sám, pomocou videí na YouTube. Rodičia si všimli jeho potenciál a tak ho nechali otestovať. Malý Izaak má IQ 154, podobne na tom je len vrchné jedno percento detí v jeho veku. Do prestížneho klubu Mensa, ktorý združuje nadpriemerne inteligentných ľudí, ho prijali už ako trojročného. Najmladší prijatý člen mal len dva roky a štyri mesiace, no Izaakov úspech je aj tak pozoruhodný.

Michelle Nelson (32), Izaakova mama, hovorí, že jej syn jednoducho miluje jazyky. Už teraz si pýta knižky o ruskej abecede. Podľa testov by mal mať pri svojej schopnosti čítania 7 rokov a desať mesiacov. Matematiku ovláda na úrovni 6,5-ročného dieťaťa. „Izaak je moje jediné dieťa, takže ako rodič som bola šokovaná, že jedného dňa proste vedel čítať,“ hovorí Michelle. Ako prvé prečítal tabule na ulici.

Izaak vie v španielčine napočítať do desať, vie vymenovať planéty v poradí a rád ukladá kocky s písmenami k predmetom, napríklad „A“ k akváriu. Michelle musela povedať v škôlke o jeho znalosti arabčiny, pretože učiteľky si mysleli, že len píše nezmysly. Ľudia si často myslia, že Isaaka jeho mama učí doma, keďže je učiteľka, no ona to popiera. „Všetko nasaje ako špongia. Rád sa pýta a hrá sa na učiteľa,“ hovorí hrdá mamina.

Rodičia nevedia, po kom má ich syn výnimočný intelekt, no veria, že ešte dokáže skvelé veci. Zároveň sa však snažia, aby mal normálne detstvo a nebol lenivý. Podľa Michelle má zmysel pre humor, no nezaujíma sa o filmy o superhrdinoch, ani o bežné hračky.