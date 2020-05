Rodičov šokoval rýchly vývoj ich bábätka: 3 mesiace na svete a už urobilo toto?!

Heather (27) a Andrew (25) z Glasgowa ostali veľmi prekvapení, keď ich 14-týždenný synček George Shearer zrazu povedal mama, informuje portál Metro.

Zdalo sa im, že ho to počuli povedať už v 12. týždni, no neboli si istí, či to nie je len zvyčajné detské bľabotanie. Keď mu to však opakovali, uvedomili si, že im odpovedá. „Andrew ho počul povedať mama prvý, keď sa s ním rozprával, ja som nebola hneď presvedčená,“ hovorí Heather. Myslela si, že sú to len zvuky, ale postupne slovo opakoval častejšie a teraz ho kričí sám od seba. „Sleduje nám ústa, keď sa s ním rozprávame, a myslíme si, že sa sústredí na to, ako sa nám hýbu pery, aby mohol zopakovať ten zvuk,“ dodala mamička.

Nie je to jediná netradičná schopnosť tohto malého bábätka – od tretieho týždňa dvíha hlavičku, aby mohol pozerať televíziu, a už drží fľašku, aby sa nakŕmil. Jedného dňa, keď mal asi desať týždňov, ju jednoducho zobral do rúčky. Teraz to už robí bežne.

George sa narodil 5. februára a je prvým dieťaťom mladého páru. Neboli si teda istí, či je normálne, aby dieťa tak rýchlo napredovalo. Po krátkom hľadaní zistili, že George by tieto veci nemal robiť ešte poriadne dlho. Rodičia si myslia, že Georgovi pomohlo, že mu ešte v brušku púšťali klasickú hudbu. „Vždy kopal, keď sme ju púšťali a čítali sme články, ktoré tvrdili, že klasická hudba pomáha stimulovať bábätká v maternici,“ vysvetlila mamička.

„Len sa niekedy neveriacky smejeme na tom, aký je šikovný, ale všetko sa snažím zachytiť na fotky a videá. Musím to robiť nenápadne, lebo ak držím telefón priamo pred ním, skúša ho schmatnúť a zabudne, čo pôvodne robil,“ ukončila Heather.