Aj pri oberaní sladkych dobrôt platia bezpečnostné pravidlá: Na čo nesmiete zabudnúť pri samozbere jahôd?

Začína sa ich sezóna! Aj keď počasie dáva tento rok ovocinárom poriadne zabrať, zdá sa, že najmenej si to odniesli sladké jahody a bude ich dosť. Vrásky na čele pestovateľom síce robili opatrenia pre COVID-19, ale uvoľnenie dáva nádej, že samozbery sa zvládnu. Ceny za zdravú dobrotu však pôjdu hore.

Mrazy, sucho a vietor, to všetko sa podpíše tento rok pod slabú úrodu ovocia. Najmenej si však vrtochy počasia odniesli jahody. Momentálne začínajú dozrievať a pestovatelia plánujú v týchto dňoch samozbery. „Chceli sme ich robiť formou objednania vopred, našťastie sa opatrenia uvoľnili a tak to bude v klasickom režime, akurát budú musieť byť väčšie rozostupy. Samozrejme, bude pripravená dezinfekcia a ľudia budú mať rúška,“ opisuje Peter Turlík z Dunajskej Lužnej. Zdravých a lahodných jahôd ale podľa neho bude dosť. „Možno nebudú také pekné, ale na ich chuti sa nič nezmení. My sme mali aj ochranné fólie, tak sa nám podarilo úrodu zachrániť,“ dodáva Turlík.

Rozostupy aj dezinfekcia

Už teraz je však jasné, že ceny pôjdu nahor. „Nevieme ešte presne o koľko, stále to riešime, ale aj náklady boli väčšie, tak určite bude cena vyššia. Minulý rok sme začali pri 2,80 €, postupne to bolo 2,20 €, tento rok ceny neudržíme,“ priznáva Turlík. Podobne sú na tom aj vo Dvoroch nad Žitavou. Tam dokonca zorganizovali dobrovoľnú brigádu na odstránenie buriny. „Prišlo 27 ľudí, rodinní príslušníci, kamaráti a robili bez nároku na odmenu,“ usmieva sa Milan Broškovič. Ani tu ešte nevedia presnú sumu, ktorá bude tiež vyššia. Prvé dni samozberu budú vyhradené pre tých, čo si zakúpili poukážky. Práve vďaka tomuto unikátnemu systému tu dokázali zakúpiť protimrazový systém a po roku si ľudia na poukážky zvykli. „Máme ich na všetko ovocie, na jahody sme predali viac ako tisíc kusov v hodnote približne 20-tisíc eur,“ prezradil ovocinár. Pravidlá pri samozbere budú rovnaké, rozostupy, rúška a dezinfekcia. „Verím, že to všetci zvládneme,“ s úsmevom zakončí Broškovič.