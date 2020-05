Pod tragickú nehodu sa podpísal alkohol: Zábery, ktoré by mali byť varovaním pre vodičov

Pod tragickú nehodu, ktorá sa stala v piatok medzi Bottovom a Pavlovcami v okrese Rimavská Sobota, sa podpísal alkohol.

Vyplýva to z výsledkov krvi vodiča. Ako informovala banskobystrická krajská polícia, 66-ročný vodič osobného auta po prejdení zákruty zišiel z cesty a vbehol do priekopy. Po náraze do svahu auto vyhodilo a viackrát sa prevrátilo, pričom vodič z vozidla vypadol.

Leteckí záchranári ho vo vážnom stave previezli do nemocnice, kde o niekoľko hodín zomrel. Podľa predbežných výsledkov mal vodič v krvi až 2,5 promile alkoholu.