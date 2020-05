Robert nemohol byť pri rodiacej manželke: Čo nasledovalo, rozplače nejednu ženu

Krásne gesto. Jeho tehotná manželka odišla do nemocnice uprostred pandémie koronavírusu. Nemohol byť pri nej v tých najdôležitejších chvíľach a držať ju za ruku, a tak vymyslel niečo, čo vám nahrnie slzy do očí.

Ako uvádza portál People, zdravotný stav tehotnej Shony Moellerovej (41) sa skomplikoval a 13. apríla ju prijali do nemocnice v americkom štáte Illinois. V tom čase bola v 23. týždni tehotenstva. Jej manžel Robert Conlin (45), ktorého všetci volajú Bob, bol nesmierne smutný, pretože kvôli bezpečnostným opatreniam spojeným s pandémiou koronavírusu nemohol byť pri svojej manželke, ktorá v nemocnici strávila veľa času.

„Obaja sme len vzlykali a ja som premýšľal nad tým, že to Shona bude musieť zvládnuť bez toho, aby som bol po jej boku. Bolo to naozaj smutné a strašidelné, ale sústredili sme na zdravie dieťatka a snažili sme sa situáciu zvládať čo najlepšie,“ opisuje svoje pocity Bob. Nastal deň „D“ a Shona predčasne priviedla na svet ich vytúženého synčeka.

Hrdý ocko sa rozhodol, že pre ňu urobí niečo špeciálne, a tak si povedal, že si každý večer dajú rande na diaľku. Bob sa usadil na trávnik pod oknom nemocnice a pred sebou mal ozdobený stôl a kvety ako na pravom rande. Cez telefón volal so svojou manželkou a spoločne si vychutnávali jedlo z ich obľúbenej reštaurácie, pričom jej porciu jej nechal doručiť až k lôžku. „Si krásna. Milujem ťa,“ napísal Bob na veľkú tabuľku a ukázal ju svojej manželke cez okno.

Na ďalšiu tabuľku napísal „Ochraňuj nášho Foresta“ a naokolo dokreslil stromy. Ich synčekovi dali meno Forest, čo v preklade znamená les. A nielen to. Tabuliek vytvoril omnoho viac. Dojatá mamička len ťažko hľadala slová. „Bol pre mňa ako maják podpory. Má tak veľké srdce. Vo chvíľach, keď som bola sama, bolo každé jeho gesto neskutočne krásne a sladké. Bolo to, akoby za mnou cestoval cez celý svet, len aby ma navštívil. Znamenalo to pre mňa tak veľmi veľa,“ povedala Shona o svojom manželovi.

Mamička Shona svojmu manželovi pravidelne posielala fotky a volala mu vždy, keď jej lekári robili nejaké vyšetrenie. Aj napriek tomu, že kvôli pandémii koronavírusu nemohol byť pri svojej drahej, našiel cestu, ako jej to aspoň čiastočne vynahradiť.