Koronavírus ju paralyzoval v 7. mesiaci tehotenstva: Matka troch detí posiela Britom tvrdý odkaz

Je v siedmom mesiaci tehotenstva a namiesto kupovania výbavičky či zariaďovania detskej izby leží na nemocničnom lôžku a bojuje nielen o svoj, ale aj o život jej bábätka. Reč je o Angličanke Karen Mannering (39), ktorá zápasí s ochorením spôsobeným koronavírusom.

Priamo z nemocničnej izby nahralak tomu, aby dodržiavali nariadenia vlády a boli zodpovední. Práve tak sa podľa nej môžu vyhnúť pneumónii oboch pľúc, ktorá ohrozuje jej nenarodené dieťatko.

Ľuďom odkázala, že majú byť doma skôr, ako „niekoho zabijú“. „Dva týždne som bola chorá a práve som sa dozvedela, že mám COVID-19,“ povedala podľa webu News zronená žena, ktorá ledva dokázala dýchať.

„Neviem, od koho som to chytila, no doma mám tri detičky a manžela, ktorých nemôžem vidieť.“ Jej video zdieľali na sociálnych sieťach tisíce ľudí a množstvo médií okamžite začalo šíriť posolstvo chorej Karen. „Nestojí za to vychádzať von,“ povedala. „Ak neprestanete chodiť na vaše hlúpe pivká s kamarátmi len preto, že je vonku pekné počasie, skôr či neskôr niekoho zabijete, alebo zomriete. Poslúchajte Borisa (Johnsona pozn. red.),“ dodala.

Práve tehotné ženy sú jednou z najohrozenejších skupín, ktoré boj s chorobou spôsobenou koronavírusom zvládajú problematicky.