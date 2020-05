Matovič tvrdo kritizuje blokádu dopravy, ale... Pán premiér, na toto ste už zabudli?!

Zdá sa, že Igor Matovič v opozícii a Igor Matovič v premiérskom kresle majú dva rozdielne spôsoby videnia sveta.

Keď minulý rok farmári zablokovali dopravu v Bratislave, vtedajší opozičný politik Matovič ich verejne podporoval a vravel, že bojujú za nás všetkých. Teraz už ako premiér však pre podobné nátlakové akcie nemá pochopenie a úmyselné zapchatie diaľnice plánuje kriminalizovať.

Minulý rok vo februári nespokojní farmári nasadli na traktory a vydali sa z východného na západné Slovensko. Viac ako stovka traktorov dorazila do hlavného mesta na demonštráciu, na ktorej žiadali prešetrenie pochybných agrodotácií z EÚ, spustenie protikorupčných opatrení a pomoc vlády v boji proti agromafii. Farmári nielenže pri príchode spôsobili zápchy na diaľničných príjazdoch, ale s pomocou traktorov a ďalších poľnohospodárskych strojov zablokovali počas dňa Staromestskú ulicu v Bratislave vedúcu priamo na Most SNP.

Vtedy bol opozičný poslanec Matovič na ich strane. „Títo zodratí chlapi roky trpia, lebo ,ich‘ vláda na nich úprimne serie. Možno si poviete, že zablokovať dopravu je moc. Nie je, chápme ich, ide im mnohým o holý život... a bojujú za nás,“ napísal vtedy na sociálnej sieti Matovič.

Čo bolo, to bolo

Dnes už ako predseda vlády spravil názorový obrat a blokovanie ciest nespokojnými majiteľmi fitnescentier považuje za obmedzovanie slobody pohybu a umyselné ublíženie nevinným ľuďom. Práve preto chce navrhnúť zákon, ktorým by sa úmyselná blokáda kľúčových cestných ťahov stala trestným činom. „Rakúšania majú zákon, že do 15 minút je to protest, nad 15 minút trestný čin. Mali by sme dobré veci odpozerať z civilizovaných krajín,“ ozrejmil šéf vlády. Šéf Smeru Robert Fico tvrdí, že to ukazuje, ako Matovič „chápe právny štát a demokraciu“.

Premiér svoj obrat v rétorike vysvetľuje ako veľmi citlivú záležitosť vhodnej miery, kedy protest ešte oprávnený je a kedy už nie. „Keď farmári protestovali, bolo to časovo ohraničené na 20 minút či pol hodiny. Tuto páni chceli blokádu na šesť hodín. To by bolo príliš veľa,“ vyhlásil Matovič, v čom vidí zásadný rozdiel. Dodal, že rozdiel je aj v tom, že protest farmárov bol v centre Bratislavy, a nie na diaľnici. „Nikdy som nikomu, kto by blokoval diaľnicu, nenosil kávu, čaj a nebol som ich na mieste podporovať,“ skonštatoval.