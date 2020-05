Skvelá správa o cestovaní do Česka! Matovič s Babišom vyjednali dohodu

Od stredy budú môcť Česi a Slováci medzi krajinami cestovať bez nutnosti negatívnych testov na ochorenie covid-19 a bez karantény, ak sa vrátia späť do svojej krajiny do 48 hodín.

Na twitteri to uviedol český premiér Andrej Babiš (ANO), na facebooku slovenský premiér Igor Matovič (OĽaNO).



"Teraz som hovoril so slovenským premiérom Igorom Matovičom a dohodli sme sa, že od stredy 27. 5. umožníme českým a slovenským občanom cestovať medzi našimi štátmi, ak sa vrátia späť do 48 hodín. Bude to možné bez testov a bez karantény. Kontrolovať by to mali českí policajti," napísal Babiš.

"Práve som dovolal s Andrejom Babišom a výsledok dohody je, že od stredy pustí Česko na svoje územie našich občanov do 48 hodín bez testu a karantény - a Slovensko pustí na naše územie občanov Česka do 48 hodín bez testu a karantény," potvrdil Matovič.