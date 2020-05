Košice garantujú aj počas pandémie podporu športu: Do mládežníckych klubov nalejú 1,1 milióna €

Vírus gniavi športové kluby! V Košiciach o tom vedia svoje hokejisti, futbalisti, basketbalistky, vodní pólisti a aj maratónci.

Budúcnosť všetci považujú za takmer likvidačnú, avšak spoločne predstavili odhodlanie prežiť pandémiu a prinavrátiť aj fanúšikom radosť z ich hry. Primátor garantoval, že športovcom neskrešú príspevky.

Mesto Košice, ako primátor Jaroslav Polaček prízvukoval, má záujem o podporu športu. „Najmä mládežníkom a športovcom do 23 rokov, aby mali aspoň časť prostriedkov a mohli začať rozvíjať svoje schopnosti. V Košiciach je až takmer 2 800 detí v 50 kluboch! Nebudeme na nich šetriť, kresať rozpočty a ani žiadať, aby dokladovali svoju spoluúčasť,“ spomenul Polaček. Dokumentoval to aj tým, že do klubov smeruje zhruba 1,1 milióna eur z rozpočtu mesta.

Bojujú o každé euro

V rozpočte je však aj hokejová a basketbalová akadémia. Podľa primátora platí, že za štyri roky je 10 miliónov eur vyčlenených na športoviská a haly. „Pracuje sa na projektoch, otvorili sme cyklochodník, rieši sa projektová dokumentácia Angels arény. Chceme sa pohnúť aj v plánoch konceptov malých plavární na sídliskách, aby sme dostali deti do vody,“ dodal primátor. Profesionáli, tzv. seniorské áčka, však majú vážne problémy, bojujú o každé euro. Vedenie mesta chystá stretnutie napríklad s vedením Steel arény, aby ponúkli priaznivé ceny, lebo ľad je veľkou nákladovou položkou.

Manažér Daniel Jendrichovský za basketbalistky, Karol Bačo za vodných pólistov a riaditeľ košického maratónu Branislav Koniar spomenuli, že potrebujú cítiť záujem mesta, lebo je to naviazané aj na sponzorov. A bez nich sa šport robiť nedá. „Zasiahlo nás to, prišli sme asi o pol milióna eur. Snažíme sa vysporiadať, fungujeme, rozbehli sme mládežnícku sezónu, analyzujeme situáciu ohľadom áčka. Mali sme aj organizačné škrty, hráčom končili zmluvy,“ reagoval kontateľ HC Košice Tomáš Kuriatnik.